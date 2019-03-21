Всего 9%: Украина заняла последнее место в престижном рейтинге

Украина оказалась в самом низу мирового рейтинга по уровню доверия населения к власти – лишь 9%.

Об этом говорят результаты исследования аналитико-консультативной компании Gallup за 2018 год. Аналитики отметили, что Украина получает самый низкий уровень доверия в мире второй год подряд.

Специалисты утверждают, что при президенте Викторе Януковиче этот показатель доходил до 24%. При этом в постсоветских странах доверие к руководству государства в среднем составляет 48%, мировой средний уровень - 56%.

В исследовании говорится, что сразу после избрания президентом Петра Порошенко доверие к власти в целом ощущали 24% украинцев, в то же время действия нового лидера страны одобряли 48%.

"Однако эти надежды быстро испарились, поскольку многие украинцы увидели, что власть не в состоянии выполнить требования протестующих Революции на Майдане. С 2015 года доверие не превышало 14%", – сказано в публикации.

Рейтинг news.gallup.com

Как сообщал OBOZREVATEL, составлен рейтинг стран, жители которой являются самыми счастливыми.

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