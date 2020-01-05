"Всегда так делали": США озвучили позицию по масштабному удару по Ирану

Госсекретарь США Майк Помпео заверил, что в случае нанесения ударов по иранским объектам законы будут соблюдены.

В интервью ABC Помпео попросили прокомментировать слова президента Дональда Трампа о готовности "очень быстро и сильно" ударить по 52 объектам в Иране, среди которых "значимые для Ирана и иранской культуры".

Удары по таким объектам запрещены международными конвенциями, а также соответствующими документами минобороны США.

"Мы будем действовать по закону, в рамках системы. Всегда так делали и будем делать", – заявил Помпео.

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Как писал OBOZREVATEL, парламент Ирака 5 января проголосовал за вывод войск США из страны после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

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