"Всегда так делали": США озвучили позицию по масштабному удару по Ирану

Госсекретарь США Майк Помпео заверил, что в случае нанесения ударов по иранским объектам законы будут соблюдены.
В интервью ABC Помпео попросили прокомментировать слова президента Дональда Трампа о готовности "очень быстро и сильно" ударить по 52 объектам в Иране, среди которых "значимые для Ирана и иранской культуры".
Удары по таким объектам запрещены международными конвенциями, а также соответствующими документами минобороны США.
"Мы будем действовать по закону, в рамках системы. Всегда так делали и будем делать", – заявил Помпео.
Майк Помпео
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Как писал OBOZREVATEL, парламент Ирака 5 января проголосовал за вывод войск США из страны после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
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