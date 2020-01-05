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5 января • обновлено в 19:00
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"Всегда так делали": США озвучили позицию по масштабному удару по Ирану

2.2т
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Госсекретарь США Майк Помпео заверил, что в случае нанесения ударов по иранским объектам законы будут соблюдены.

В интервью ABC Помпео попросили прокомментировать слова президента Дональда Трампа о готовности "очень быстро и сильно" ударить по 52 объектам в Иране, среди которых "значимые для Ирана и иранской культуры".

Удары по таким объектам запрещены международными конвенциями, а также соответствующими документами минобороны США.

"Мы будем действовать по закону, в рамках системы. Всегда так делали и будем делать", – заявил Помпео.

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Майк Помпео

Майк Помпео

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Как писал OBOZREVATEL, парламент Ирака 5 января проголосовал за вывод войск США из страны после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Убийство генерала Сулеймани
Персоны
Дональд Трамп Майк Помпео
Место
США
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Всегда так делали, Хиросима с Нагасаки не дадут соврать. А xyле бы и нет?
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Ага, точно всегда так делали, в рамках закона в Сирии отбомбили фосфорными бомбами госпиталь например.
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