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"Всегда рядом с вами!" Варфоломей сделал сильное заявление о ПЦУ

5.5т Читать материал на украинском

Украинская автокефалия полностью самостоятельная, Константинополь лишь помогает ей, как церковь-мать.

Такое заявление в интервью ТСН сделал Вселенский патриарх Варфоломей. По его словам, Материнская Церковь готова помочь ПЦУ всеми своими духовными ресурсами.

"Наш патриархат является истинной Материнской Церковью, и как истинная мать он, по примеру премудрого Соломона, по восстановлению тех, кто был в расколе, в течение трех месяцев провел там Объединительный собор. Он услышал и принял официальное прошение всего Собора об автокефалии. И тогда он предоставил им статус автокефалии. Или вы считаете, что для Патриархата было легко в течение всех этих лет переживать отлучение детей от объятий и поддержки матери? Ни в коем случае! Наоборот! Материнская Церковь, что с таким тяжким трудом катехизировала, крестила, очистила и научила своих детей, создала для них азбуку, в силу внешних обстоятельств была вынуждена сказать им: "Детки, теперь вы должны сами справляться и жить самоуправлением. Но когда вам будет очень тяжело, ваша Мать всегда рядом с вами и готова помочь вам всеми своими духовными ресурсами, особенно своим опытом", – отметил Вселенский патриарх.

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Патриарх Варфоломей

Патриарх Варфоломей

"112"

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Персона
Патриарх Варфоломей
Место
Украина
Тег
ПЦУ
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Стамбульский папа удачно воспользовался моментов. За то что втюхал раскольникам термос с автофекалиями получил денежку немалую, отжал у сектантов зарубежные приходы и получает дань из Киева. А сектанты как дети малые радуются тому как их поимели
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
"Украинская автокефалия полностью самостоятельная..." Просто платит Варфоломею... а так то да, полностью независимая...
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Ни одна поместная православная церковь мира не признала вас самостоятельными)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))...ау...стамбульчане))
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2 из 4 ответов | показать все
Grich Lara
Grich Lara
Сироткин Андрюха, краще б ви,помовчали та не смішили людей своєю неосвіченністю,бо що вам,невіруючим,до церкви Христової,а те що «не признали»,то російську церкву не признавали понад 150років,а ви ж тепер рахуєте її найправильнішою,не лізьте хлопці до Божого,бо це,видно,не для вашого куцого розуму
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Сироткин Андрюха, молись на сталина,дрочи на путена.
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