"Всегда рядом с вами!" Варфоломей сделал сильное заявление о ПЦУ

Украинская автокефалия полностью самостоятельная, Константинополь лишь помогает ей, как церковь-мать.
Такое заявление в интервью ТСН сделал Вселенский патриарх Варфоломей. По его словам, Материнская Церковь готова помочь ПЦУ всеми своими духовными ресурсами.
"Наш патриархат является истинной Материнской Церковью, и как истинная мать он, по примеру премудрого Соломона, по восстановлению тех, кто был в расколе, в течение трех месяцев провел там Объединительный собор. Он услышал и принял официальное прошение всего Собора об автокефалии. И тогда он предоставил им статус автокефалии. Или вы считаете, что для Патриархата было легко в течение всех этих лет переживать отлучение детей от объятий и поддержки матери? Ни в коем случае! Наоборот! Материнская Церковь, что с таким тяжким трудом катехизировала, крестила, очистила и научила своих детей, создала для них азбуку, в силу внешних обстоятельств была вынуждена сказать им: "Детки, теперь вы должны сами справляться и жить самоуправлением. Но когда вам будет очень тяжело, ваша Мать всегда рядом с вами и готова помочь вам всеми своими духовными ресурсами, особенно своим опытом", – отметил Вселенский патриарх.
Патриарх Варфоломей
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Как сообщал OBOZREVATEL:
Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет в начале мая внезапно решил восстановить Киевский патриархат.
В ответ в ПЦУ признали недействительными любые документы и распоряжения от имени УПЦ КП, изданные после 30 января 2019 года.
Позже Филарет собрал "собор", на котором отверг Томос о Единой украинской церкви и заявил о восстановлении УПЦ КП.
В ответ ПЦУ лишила Филарета права управления Киевской епархией, а также контроля над местными храмами и монастырями.
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