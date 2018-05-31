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"Всегда был Россией": на КремльТВ нагло присвоили часть Украины

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Российский пропагандист Артем Шейнин цинично заявил, что считает Донбасс исконно русской территорией (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Кроме того, он озвучил традиционный кремлевский тезис о том, что данную территорию Украина в свое время получила лишь благодаря решению Москвы. Такую имперскую теорию он выдвинул в эфире программы "Время покажет" на "Первом канале".

"Я напомню, как создавался Донбасс, который был территорией России, которую передали Украине, чтобы был баланс сельскохозяйственных и промышленных регионов. Никакой Украиной никогда он не был!" — самоуверенно высказался "рупор Кремля".

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Как сообщал OBOZREVATEL, скандально известный российский блогер Илья Варламов, которому запрещен въезд в Украину, категорично высказался о ситуации на Донбассе, заявив, что все люди, живущие там, являются гражданами исключительно одного государства — Украины, поскольку никакой "Новороссии" там нет и не будет.

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на Обозревателе.

Темы
российская пропагандаВойна на Донбассе
Место
Россия
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