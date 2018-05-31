"Всегда был Россией": на КремльТВ нагло присвоили часть Украины

Российский пропагандист Артем Шейнин цинично заявил, что считает Донбасс исконно русской территорией (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Кроме того, он озвучил традиционный кремлевский тезис о том, что данную территорию Украина в свое время получила лишь благодаря решению Москвы. Такую имперскую теорию он выдвинул в эфире программы "Время покажет" на "Первом канале".

"Я напомню, как создавался Донбасс, который был территорией России, которую передали Украине, чтобы был баланс сельскохозяйственных и промышленных регионов. Никакой Украиной никогда он не был!" — самоуверенно высказался "рупор Кремля".

Как сообщал OBOZREVATEL, скандально известный российский блогер Илья Варламов, которому запрещен въезд в Украину, категорично высказался о ситуации на Донбассе, заявив, что все люди, живущие там, являются гражданами исключительно одного государства — Украины, поскольку никакой "Новороссии" там нет и не будет.