Все же покушение? Выяснились новые детали ДТП с послом Украины в Лондоне

Правонарушителя, который намеренно протаранил в Лондоне автомобиль посла Украины Натальи Галибаренко, взяли под стражу за покушение на убийство.

Об этом сообщает пресс-служба Скотланд-Ярда. Его также ожидает принудительное лечение в соответствии с Законом о психическом здоровье.

"Мужчина в возрасте 40 лет был арестован по подозрению в покушении на убийство сотрудников полиции и нанесении ущерба", – отметили в штаб-квартире британской полиции.

Место ДТП Twitter Hiroki Katatyama

Стало известно, что в качестве меры пресечения его сначала доставили в центральную больницу Лондона, однако было установлено, что мужчина не получил никаких травм при задержании. Он был взят под стражу в центральном полицейском участке Лондона.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам очевидцев, мужчина, который врезался в машину посла Украины, несколько часов подряд громко включал в своем авто украинскую музыку.

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