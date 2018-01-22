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Все залито кровью: в Сиднее пассажирский поезд влетел в ограждение

2.1тЧитать новость на украинском

В Сиднее (Австралиия) пассажирский поезд врезался в ограждение на станции, в результате чего пострадали по меньшей мере 15 человек.

Об этом сообщает Reuters.

Как выяснилось, поезд не смог остановиться. Подъезжая к перрону железнодорожной станции Ричмонд, он не успел затормозить и врезался в буферный тупиковый упор платформы.

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Двигался он со скоростью 50-70 километров в час.

По данным местной полиции, ранения получили 15 человек, пятеро из которых получили серьезные травмы и были госпитализированы. Отмечается, что количество пострадавших может возрасти.

Как сообщал "Обозреватель", в чешской столице Праге столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль, в результате чего погибли три человека, еще 48 - пострадали.

Место
АвстралияСидней
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