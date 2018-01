Все залито кровью: в Сиднее пассажирский поезд влетел в ограждение

В Сиднее (Австралиия) пассажирский поезд врезался в ограждение на станции, в результате чего пострадали по меньшей мере 15 человек.

Об этом сообщает Reuters.

Как выяснилось, поезд не смог остановиться. Подъезжая к перрону железнодорожной станции Ричмонд, он не успел затормозить и врезался в буферный тупиковый упор платформы.

Двигался он со скоростью 50-70 километров в час.

По данным местной полиции, ранения получили 15 человек, пятеро из которых получили серьезные травмы и были госпитализированы. Отмечается, что количество пострадавших может возрасти.

12 people being treated at staging area opp Richmond Train Station after train hit buffer at end of line at 9.50am. I am live at 11:30am with all the latest @9NewsAUS pic.twitter.com/JzlA0nrurx