Все эти долгие годы после карабахской войны - первой войны в моей жизни - я мечтала, чтобы хотя бы в одной из стран - в Армении ли, в Азербайджане - неважно, но чтобы в одной из них партия войны ушла бы из власти и началось хоть какое-то, пусть маленькое, но движение к миру и покаянию. Но этого не происходило - в Азербайджане на века засел клан Алиевых, а в Армении к власти пришел человек, физически сражавшийся в Карабахе и бывший министром обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики - о каком мире тут можно было говорить?

Меня всегда поражал этот накал взаимной ненависти, так и не утихший за четверть века, и я все думала: вот фашисты куда больше наделали, но четверть века спустя, в 1970 году, не было в нашем народе черной клокочущей ненависти к немцам, ушла она постепенно. А здесь не уходила и, думаю, вовсе не потому, что это два страстных южных народа, а исключительно потому, что ненависть эта была питательным бульоном для власти - и власть обеих стран этот бульон все время подогревала и кипятила, чтобы не прокис - вот примерно как сейчас в России.

Я бесконечно счастлива, что это наконец произошло, и Серж Саргсян, представитель партии войны, больше не у руля в Армении. Новый президент этой страны кандидат наук, физик и дипломат, его диссертация была посвящена сверхплотным небесным конфигурациям, а нынешняя его власть ограничена парламентом.

Небесные конфигурации, к вам обращаюсь я: вы, без сомнения, знаете, как помочь Армении начать очень болезненный и трудный путь к миру со своим соседом - вот и помогите ей сделать первый шажок! В Азербайджане это пока невозможно, им по-прежнему правят воинствующие хитрые лисы.

Все войны заканчиваются миром, даже Столетняя, и моим друзьям в обеих странах все равно придется это когда-нибудь признать!

А пока что - БРАВО, АРМЕНИЯ! Ты и твой народ - мои сегодняшние герои!

PS. Только заклинаю тебя - НЕ СЛУШАЙ МАРИЮ ЗАХАРОВУ! И У ТЕБЯ ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ!

На моем снимке 1989 года - военный в Карабахе. Чей - не помню.