"Все вернуть России": Соловьев нацелился на оккупацию новых территорий Украины

Главный пропагандист Кремля Владимир Соловьев сделал оккупацию Донбасса и Крыма предметом циничной шутки, заявив, что Украине пора отдать России все остальные территории (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Это произошло во время его диалога с президентом Фонда "Институт региональных проектов и законодательства" Борисом Надеждиным в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

Так, собеседник пропагандиста отметил, что перед выборами нынешнему президенту Украины Петру Порошенко добавило бы политических баллов возвращение захваченных Крыма и Донбасса, однако это вряд ли удастся.

В ответ на это Соловьев в свойственной ему манере решил "сострить", в очередной раз продемонстрировав имперские замашки его кремлевских кураторов.

"Почему? Ну, России Крым он уже вернул. То есть, сейчас вы хотите, судя по всему, чтобы он Донбасс вернул? Ну, чего останавливаться! Так можно все вернуть России!" — ухмыляясь, высказался он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соловьев возмутился тем, что аннексию Крыма на Западе восприняли более негативно, чем войну в Югославии, и преподнес ее как вынужденную меру страны-агрессора.