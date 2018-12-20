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''Все в отходах, вонища!'' В сети появилось видео ''процветающего'' российского Мурманска

1.1тЧитать материал на украинском

В российском городе Мурманск, где пропутинская партия "Единая Россия" развернула программу "комфортной среды", люди живут за гранью бедности и выбрасывают мусор прямо из окон квартир.

У значительной части населения нет даже холодильников, поэтому люди вывешивают пакеты с продуктами за окно, говорится в репортаже, обнародованном в блоге Крымский Б*ндеровец (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Реально из окон в пакетах выбрасывают мусор. Им за неуплату отключат телевидение. Окна заколочены", — говорится в ролике.

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Жилые дома в Мурманске

Жилые дома в Мурманске

Скриншот YouTube Мойша Вальцман

Жилые дома в Мурманске

Жилые дома в Мурманске

Скриншот YouTube Мойша Вальцман

"Весь двор в г*вне. Птицы, крысы все это едят, все в отходах, вонища", — прокомментировал увиденное автор видео.

Местная жительница, которая устроила экскурсию по городу, рассказала, что большинство населения составляет рабочий класс, который едва выживает.

"И эти люди учат всех жизни, захватывают чужие территории, чтобы принести именно такой "русский мир", — подытожил Крымский Б*ндеровец.

Как писал OBOZREVATEL, жители оккупированных Донецкой и Луганской области ездят на заработки в Абхазию из-за нищенских условий.

Место
Россия
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