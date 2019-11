Все в огне! Гонконг охватили ожесточенные бои. Фото и видео

В Гонконге в ночь на 18 ноября вспыхнули ожесточенные бои возле здания Политехнического университета, где забаррикадировались около двухсот протестующих студентов.

Полиция попала в помещение после штурма кампуса, который длился всю ночь, передает The Associated Press. Силовики применили слезоточивый газ и водометы против митингующих и провели массовое задержание. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца экрана)

Сообщается, что митингующие подожгли пешеходный мост, который соединяет станцию метро и кампус университета. Также в сети показали, как бронемашину спецназа забросали "коктейлями Молотова".

Информация о погибших, раненых, а также количестве задержанных не поступала.

#HongKong : the entrance to #PolyUniversity is burning pic.twitter.com/wu17Duqqgw

Jesus! An armoured vehicle of the #HongKong police tries to break into the Poly University gets literally bombarded with molotov cocktails pic.twitter.com/NDybGIXNIs