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Все в крови: появились первые фото после резни в российской школе

1.9тЧитать новость на украинском

В сети показали первые фото из класса, в котором в Башкирии (Стерлитамак, Россия) ученик Артем Тагиров устроил резню и пожар.

Фото были выложены в Telegram-канале MDK. На них видно, что весь пол залит кровью.

Также можно увидеть тот самый нож, которым парень пырнул учительницу и еще двоих учеников.

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В классе позже была найдена повязка с нацисткой свастикой. Парень ее принес с собой.

Как сообщал "Обозреватель", Артем Тагиров во время нападения в школе в Башкирии первой нанес удар педагогу, которая привела его за руку на урок.

Место
РоссияСтерлитамак
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