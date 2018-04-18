Все в крови: появились первые фото после резни в российской школе

В сети показали первые фото из класса, в котором в Башкирии (Стерлитамак, Россия) ученик Артем Тагиров устроил резню и пожар.

Фото были выложены в Telegram-канале MDK. На них видно, что весь пол залит кровью.

Также можно увидеть тот самый нож, которым парень пырнул учительницу и еще двоих учеников.

В классе позже была найдена повязка с нацисткой свастикой. Парень ее принес с собой.

Как сообщал "Обозреватель", Артем Тагиров во время нападения в школе в Башкирии первой нанес удар педагогу, которая привела его за руку на урок.