Все умерли за две недели: COVID-19 привел к гибели целой семьи
В Великобритании семья из троих человек умерла от коронавируса в течение двух недель друг за другом.
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Так, сначала после осложнений от болезни скончались 84-летний Кит МакВикар и его 82-летняя жена Джин, а вскоре после этого появились симптомы и у их дочери Джейн, которой было 62 года, сообщает Daily Mail.
"С печальным сожалением говорю, что Джейн проиграла свою битву за жизнь… Потеряв половину своей семьи в течение двух недель, чувствую, что кто-то разрезал меня и украл мое сердце. Так неправильно", – вскоре написал в соцсетях ее 60-летний брат Ричард.
По его словам, перед своей смертью Джейн, бывший криминальный аналитик полиции Стаффордшира, разместила в Facebook несколько сообщений, призывая друзей соблюдать меры социального дистанцирования.
Она даже поменяла свою фотографию на профиле: "Оставайся дома, это может спасти жизни".
"Это похоже на фильм ужасов для всех нас", – прокомментировал Ричард то, что ему пришлось похоронить один за другим сразу троих родных людей.
Он подчеркнул, что пока неизвестно, были ли у родителей и сестры какие-либо проблемы со здоровьем, которые сопутствовали тому, что они не смогли побороть коронавирус.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, сеть растрогало душераздирающее фото пожилых супругов из Атланты (США), на котором видно, как они держались за руки в больничной палате всего за несколько дней до того, как оба умерли от коронавируса.