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13 апреля • обновлено в 14:20
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Все умерли за две недели: COVID-19 привел к гибели целой семьи

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В Великобритании семья из троих человек умерла от коронавируса в течение двух недель друг за другом.

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Так, сначала после осложнений от болезни скончались 84-летний Кит МакВикар и его 82-летняя жена Джин, а вскоре после этого появились симптомы и у их дочери Джейн, которой было 62 года, сообщает Daily Mail.

"С печальным сожалением говорю, что Джейн проиграла свою битву за жизнь… Потеряв половину своей семьи в течение двух недель, чувствую, что кто-то разрезал меня и украл мое сердце. Так неправильно", – вскоре написал в соцсетях ее 60-летний брат Ричард.

В Британии COVID-19 привел к гибели целой семьи

В Британии COVID-19 привел к гибели целой семьи

dailymail.co.uk

По его словам, перед своей смертью Джейн, бывший криминальный аналитик полиции Стаффордшира, разместила в Facebook несколько сообщений, призывая друзей соблюдать меры социального дистанцирования.

Она даже поменяла свою фотографию на профиле: "Оставайся дома, это может спасти жизни".

В Британии COVID-19 привел к гибели целой семьи

В Британии COVID-19 привел к гибели целой семьи

dailymail.co.uk

"Это похоже на фильм ужасов для всех нас", – прокомментировал Ричард то, что ему пришлось похоронить один за другим сразу троих родных людей.

Он подчеркнул, что пока неизвестно, были ли у родителей и сестры какие-либо проблемы со здоровьем, которые сопутствовали тому, что они не смогли побороть коронавирус.

В Британии COVID-19 привел к гибели целой семьи

В Британии COVID-19 привел к гибели целой семьи

dailymail.co.uk

Ричард МакВикар (справа) потерял родителей и сестру из-за коронавируса

Ричард МакВикар (справа) потерял родителей и сестру из-за коронавируса

dailymail.co.uk

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, сеть растрогало душераздирающее фото пожилых супругов из Атланты (США), на котором видно, как они держались за руки в больничной палате всего за несколько дней до того, как оба умерли от коронавируса.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Место
Великобритания
Тег
смерть
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
Как так от новичка Скрипалей спасли, а здесь бессильны.шо-то не так
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