Все-таки готовится? КНДР вдруг испытала новое тактическое оружие

Северная Корея провела испытания боевой части тактического управляемого оружия нового типа.
Как пишет The New York Times, это произошло впервые после неудачных переговоров с США по денуклеаризации Корейского полуострова.
Традиционно испытания проводились под наблюдением лидера КНДР Ким Чен Ына. Так, он подчеркнул, что завершение разработки этой системы — важная вещь на пути усиления вооружения армии.
Испытания оружия в КНДР
"Мы стремимся нормализовать военное производство и продолжаем поднимать оборонную науку и технику на передовые позиции", — сказал он.
При этом характеристики оружия не разглашаются.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что президент России Владимир Путин намерен провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все новости по теме "Ракетно-ядерная программа КНДР" на OBOZREVATEL.