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Все-таки готовится? КНДР вдруг испытала новое тактическое оружие

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Северная Корея провела испытания боевой части тактического управляемого оружия нового типа.

Как пишет The New York Times, это произошло впервые после неудачных переговоров с США по денуклеаризации Корейского полуострова.

Традиционно испытания проводились под наблюдением лидера КНДР Ким Чен Ына. Так, он подчеркнул, что завершение разработки этой системы — важная вещь на пути усиления вооружения армии.

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Испытания оружия в КНДР

Испытания оружия в КНДР

"Мы стремимся нормализовать военное производство и продолжаем поднимать оборонную науку и технику на передовые позиции", — сказал он.

При этом характеристики оружия не разглашаются.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что президент России Владимир Путин намерен провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

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Тема
Ракетно-ядерная программа КНДР
Персона
Ким Чен Ын
Место
Северная Корея
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