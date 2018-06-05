...Вы заметили немедленную резкую реакцию мирового сообщества на очередной террористический "приговор суда", на сей раз украинскому журналисту Р. Сущенко? Человека схватили два года назад и осудили по явно безумному обвинению, вчера врезали 12 лет на пустом месте. И...? Заявления всяких президентов с премьер-министрами...? Какие-нибудь "журналисты без границ", те самые, которые так возмущались тем, что А. Бабченко "пошел на сотрудничество" с СБУ...? Нет? Вот и я не заметил. И, я думаю, что знаю почему: основными "европейскими ценностями" постепенно становятся цена на газ и "интересы бизнеса" и, конечно, "спонсоров".

Что? "Права человека", "верховенство закона" и все такое? Забудьте, все это осталось для учебников истории. Все уже давно сожрано принципами "realpolitik", которые в простейшей форме звучат как "главное, что мне это выгодно/приятно! И наплевать на всё."

Так что ничего удивительного в том, что все старательно закрывают глаза на происходящее в России и вокруг России - и радостно мчат на "мундиаль". Ведь это интересно, приятно, да и надо же "поддерживать отношения" и, как это... "держать дверь открытой", да, чтобы получить еще небольшую скидочку на газ. Любой ценой.

Эта радостная продажность еще омерзительнее, чем имевшее место перед прошлой мировой войной "умиротворение агрессора", тем более, что сегодня мы-то уже знаем, чем такое поведение кончается. Так что потом оправдания "ну кто бы мог подумать" уже не будет.

Если, вообще, будет кому перед кем оправдываться.