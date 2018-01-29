Все совсем не так: вскрылась ложь Кремля о мощнейших санкциях США

Будущий санкционный список Министерства финансов США против России будет не таким большим, как о нем рассказывает Кремль.

Об этом говорится в блоге кандидата исторических наук Сергея Климовского, опубликованном на "Обозревателе".

"Грядущий список из Минфина США будет не таким большим, как о нем рассказывают Кремль и оппозиция. Причина – большинство кандидатов в него пойдут на сделку со следствием, и их фамилии не огласят. Для Кремля было бы лучше наоборот: длинный и публичный список, но его не будет, – американцы не такие тупые, как принято думать в РФ", – заявил он.

Климовский добавил, что для властей РФ короткий список гораздо хуже длинного.

"Так как ставит вопросы: кто из бизнес-чекистов пошел на сделку со следствием, а кого просто не вычислили. "Твердые" чекисты в этот список войдут, а над остальной своей агентурой, ее деньгах и активах за рубежом ФСБ придется много думать", – пояснил историк.

Он добавил, что у ФСБ и Кремля теперь есть много тем для размышления. Первая – как отличить тех, кого ФБР не вычислило, от тех, кто пошел на сотрудничество. Вторая – как вернуть деньги и агентуру в России без помощи Федерального бюро расследования.

"Пока Кремль не нашел ничего лучше, чем пугать своих агентов конфискациями от ФБР и посадками их в тюрьмы в США. Поэтому и рассказывает им о списке длинной в 50 тыс. человек, – вдруг поверят, испугаются и вернутся. Он рассказывает об этом через своих блогеров и журналистов так, как будто ФБР по секрету сказало Лаврову, что их именно посадят, а не депортируют", – резюмировал он.

Как сообщал "Обозреватель", ранее экс-депутат Госдумы РФ предположил, что в санкционный список попадет около трех десятков россиян.