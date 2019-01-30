Все скрыли: выяснился скандальный нюанс встречи Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на прошлогоднем саммите G20 в Буэнос-Айресе около 15 минут проговорили без американского переводчика.

Это означает, что содержание их разговора остается неизвестным, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. Неформальная встреча проходила в театре Колон, когда гости уже начали расходиться.

Трампа сопровождала только его супруга Меланья, а Путина – его переводчик. С американской стороны не было никого, кто мог бы стенографировать беседу.

Дональд Трамп и Владимир Путин

По некоторым данным, главы государств 15 минут обсуждали ряд внешнеполитических вопросов, включая инцидент в Азовском море, а также конфликт в Сирии.

В Госдепартаменте США и Белом доме отказались комментировать эту информацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее выяснилось, что президент США Дональд Трамп встречался с президентом России Владимиром Путиным пять раз, однако ни разу глава Белого дома не давал подробного отчета перед своей администрацией.

Ранее Трамп поставил себе в заслугу очень жесткую позицию по отношению к России. При этом он заверил, что рассчитывает на нормализацию отношений между Вашингтоном и Москвой.

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