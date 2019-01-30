|Мир
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 10 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

Все скрыли: выяснился скандальный нюанс встречи Путина и Трампа

6.7тЧитать материал на украинском

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на прошлогоднем саммите G20 в Буэнос-Айресе около 15 минут проговорили без американского переводчика.

Это означает, что содержание их разговора остается неизвестным, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. Неформальная встреча проходила в театре Колон, когда гости уже начали расходиться.

Трампа сопровождала только его супруга Меланья, а Путина – его переводчик. С американской стороны не было никого, кто мог бы стенографировать беседу.

Новости
Российское дело: в США считают, что Трамп послал сигнал Путину

Дональд Трамп и Владимир Путин

Дональд Трамп и Владимир Путин

По некоторым данным, главы государств 15 минут обсуждали ряд внешнеполитических вопросов, включая инцидент в Азовском море, а также конфликт в Сирии.

В Госдепартаменте США и Белом доме отказались комментировать эту информацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее выяснилось, что президент США Дональд Трамп встречался с президентом России Владимиром Путиным пять раз, однако ни разу глава Белого дома не давал подробного отчета перед своей администрацией.

Ранее Трамп поставил себе в заслугу очень жесткую позицию по отношению к России. При этом он заверил, что рассчитывает на нормализацию отношений между Вашингтоном и Москвой.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Встреча Путина и Трампа" на OBOZREVATEL.

Тема
Встреча Путина и Трампа
Персоны
Владимир ПутинДональд Трамп
Место
США
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
43
2
Смешно
3
Интересно
3
Печально
9
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Трамп замазан путинским гавном по самые уши.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Савченко Александр
Савченко Александр
А зачем больше ? Отчитался Трамп перед куратором, Приказ о присвоении очередного звания и Почетную грамоту получил, микропленки передал, обнялись и за дела ! Против Украины планы строить... Не в чем не ошибся, вислоухие ?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Проходил мимо
Проходил мимо
Цитата: "проговорили без американского переводчика. Это означает, что содержание их разговора остается неизвестным" Вот хохлы подставили то переводчика, он оказывается все переводы хохлам сливает)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Наши блоги