Все решат 48 часов –​​​​​​​ Белый дом о состоянии Трампа

Юрий Сергиенко Мир 22:29, 3.10.2020 Обновлено: 23:10, 3.10.2020

Следующие 48 часов станут критически важными для президента США Дональда Трампа, который заболел коронавирусом и был госпитализирован.

Глава администрации Белого дома Марк Медоуз подчеркнул, что состояние здоровья главы государства в пятницу было тревожным, передает Associated Press.

Заявление в Белом доме сделали после того, как в СМИ появилась информация, что перед госпитализацией Трамп получал кислородную поддержку.

При этом врач Трампа Шон Конли на брифинге заявил, что президент "чувствует себя хорошо", а доктора довольны прогрессом в борьбе с болезнью.

Как сообщал OBOZREVATEL, у президента США Дональда Трампа обнаружили коронавирус. После этого главу государства госпитализировали в медицинский центр Уолтера Рида в штате Мэриленд.

Также были обнародованы кадры палаты, в которой президент будет находится. Перед тем, как отправиться в госпиталь, Трамп записал видеообращение.

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