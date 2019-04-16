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"Все пошли к нам!" Захарова обозлилась на украинцев из-за войны на Донбассе

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Скандальный спикер МИД России Мария Захарова возмутилась из-за того, что тысячи переселенцев после войны, развязанной ее страной на Донбассе, якобы ринулись искать спасения на территории страны-агрессора.

Поэтому, подчеркнула она, россияне не должны терять интереса к тому, чем закончатся выборы президента в Украине, в целях своей же безопасности. Циничное заявление Захаровой прозвучало в эфире пропагандистской программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Мария Захарова

Мария Захарова

Скриншот видео

"Действительно, (украинский вопрос. — Ред.) всех волнует. Волнует не с точки зрения того, как Украина определит свое собственное будущее. Это вопрос украинского народа. Вопрос, как будет развиваться наш сосед и что будет с гражданами государства, которое находится в непосредственной близости и имеет общую границу с нами. Потому что мы все прекрасно помним, что было с гражданами Украины в 2013-2014 годах. И это затронуло Россию и российские в том числе внутренние интересы в первую очередь", — лицемерно сказала спикер МИД РФ, умолчав о том, что событиям 2013-2014 годов поспособствовал именно Кремль.

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Она добавила, что США слишком далеко от Украины, а Европе ее граждане якобы и подавно не нужны. Поэтому единственная защита для украинцев, страдающих от войны, — это Россия.

"Америка далеко, Европе украинские граждане точно не нужны. К нам пошли все. И это были не десятки тысяч, это было сотни тысяч! Поэтому когда люди задают вопрос, почему Украина так волнует всех в России, то, в общем-то, мы знаем почему. Потому что граждане Украины в те годы и все эти годы искали убежища именно здесь, в нашей стране", — едко резюмировала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Захарова обвинила спецпредставителя США по Украине Курта Волкера в блокировании мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

Также она призналась, что уже не чувствует украинский народ братским, добавив, что страна сейчас якобы переживает "очень сложный и драматический в историческом контексте период".

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Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Темы
российская пропагандаВойна на Донбассе
Персона
Мария Захарова
Место
Россия
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Игорь Комличенко
Игорь Комличенко
До чего ж паскудная рожа у этой прошмондовки...Хоть бы какую паранджу на нее надевали при общении с прессой,а то рвотные позывы вызывает один взгляд на эту тварь.
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1
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de lik
de lik
А как себя должны чувствовать нормальные украинцы, когда по стране стада нациков скачут? Люди сделали свой выбор: крымчане решили вернуться в Россию, а на Донбассе-отстоять свои интересы от свидомых, а кто то уехал в Россию, где фашистов и чубатых нациков в тюрьме держат
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Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Таке страхойобіще,що просто блядь,піздєц!Ваша Захєрова з расєйської ПЕДЕРАЦІЇ!
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3
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Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Все буде,ПАРАША СВИНАРЧУКІВ ! ПАРАШОБОТАМ не читать, бо ПУКАНИ можуть не витримать!
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