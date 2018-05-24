Наш президент, конечно, же психически болен, потому что намеренно или нет, но живёт в параллельной реальности, которую считает единственно верной, несмотря на то, что уже доказано, что это враньё.

Комиссия сената по русскому вмешательству в выборы дала чёткий, официальный ответ своему расследованию - да вмешательство было.

Все главы всех разведок и безопасности бывшие и настоящие, утверждают, что русские занимались и занимаются нашими выборами, чтобы склонить их в ту или иную сторону - в данном случае в сторону Трампа.

Уже новый председатель Госдепа (бывший директор ЦРУ), Помпео заявляет, что нет никакого Deep State, которое якобы ведёт войну с президентом. Все члены кабинета знают, что Трамп опасный самодур и психопат, но либо боятся выйти против него, либо считают, что тихой сапой они его смогут контролировать.

Но президент строчит твиты, поднимает народную волну и даже нанимает публичных спикеров в свою пользу, типа Джулиани, которые где угодно, вещают, что Трамп прав. То есть враньё и больные иллюзии этого психопата на кресле президента, признаются его сторонниками за чистую монету и воспринимают всю лавину информации, которая утверждает обратное, за попытки свалить любимого лидера.

И это именно с чем, мы идём на выборы 2018 года и выборы 2020 года. Трамп будет создавать среди его сторонников, фон, что он один борется с какой-то неведомой вражеской силой, внутри нашего правительства и доверять можно только ему одному и НИКОМУ БОЛЬШЕ. Разумеется, те кто любят Трампа, несмотря ни на что, купятся на эту полнейшую ересь и будут голосовать за него и дальше. И надо переставать делать попытки убедить их в обратном. Этот костяк избирателей не исправит ничто и никак. Вместо этого вменяемым людям, нужно предлагать адекватную, умную и понимающую народные нужды, альтернативу. И альтернатива эта не должна быть везде по стране откровенно левая как в Сан-Франциско - основное количество населения именно хотят умеренные подходы и не надо делать попытки сделать их более левыми, чем они есть. Это сработает только один раз.

Но то, что нужна срочная оппозиционная партия и лидеры в Конгрессе, которые начнут очень внятно и вместе с тем просто на каждый перл этого президента выдавать очень нелестные реакции и называть вещи своими именами: враньё - враньём; идиотизм- идиотизмом; фабрикации- фабрикациями, мне яснее ясного. Пока не будет противовеса этому потоку лжи и фабрикаций, этот беспредел во власти будет продолжаться. И эта оппозиция будет там не для этого, полностью иллюзорного импичмента, которого не будет, а именно для того, чтобы в течении 2х последующих лет, блокировать тот идиотизм, который исходит из Белого дома сегодня.

Также, так как мы живём в обществе и времени, когда не хотят слышать политкорректность, то я считаю, нужно не заменять слово "враньё", словом "неточность". И не менять слово "психопат", на "эмоциональный". И уж точно не заменять фразу "выдуманные иллюзии", на фразу "альтернативные факты"

Только называя этого президента прямо в глаза - лжецом, психопатом и человеком фабрикующим то, что выгодно только ему одному и вредит стране в целом, можно свалить и заставить мыслить эту серую массу. Время мягких разговоров прошло. Ситуация не улучшается никак. Более того, если какой-то враг США ставил на Трампа, то ставил правильно - никогда в жизни не было такого бардака в правительстве как сегодня. И с этим нужно активно бороться именно за счёт нашего активного голосования.

Идут праймериз в партиях в этом году - идите и голосуйте. У демократов может в праймериз голосовать любой, даже без партийной принадлежности. У республиканцев не знаю. Но никого не повернут назад от избирательного участка, если они захотят участвовать. Знайте свои права - никто не имеет права спрашивать ваши документы на участке, если вы зарегистрированы. Голосование проходит только в одном физическом месте, а не на интернете или в нескольких местах. Думайте, за кого вы бросаете свои голоса.

Иного пути не вижу. Вот как то так.