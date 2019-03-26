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"Все по-прежнему!" Появилась реакция ООН на решение Трампа по Израилю

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Организация Объединенных Наций намерена продолжать политику непризнания суверенитета Израиля над Голанскими высотами, несмотря на политическую декларацию, которую подписал президент США Дональд Трамп.

Об этом заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, передает "Укринформ". "Политика ООН по Голанским высотам нашла отражение в соответствующих резолюциях Совета Безопасности, и эта политика не изменилась", — заверил он.

Дюжжарик еще раз подчеркнул, что Израиль захватил часть территории Сирии в 1967 году.

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"Все по-прежнему!" Появилась реакция ООН на решение Трампа по Израилю

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По его словам, позиция генсека ООН в этом вопросе также остается неизменной.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп признал суверенитет Израиля над сирийскими Голанскими высотами. Соответствующий указ в начале встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху американский лидер подписал в понедельник, 25 марта.

Дипломатические ведомства России и Сирии резко отреагировали на это решение.

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Персона
Дональд Трамп
Место
США
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Украинцы а вы не признали....ваш хозяин вам не приказал?
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
То есть все страны мира смачно харкнули в американскую рожу...
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