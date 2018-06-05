"Все плохо": стало известно о жесткой ссоре Трампа и Макрона

Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон провели переговоры по вопросам торговли и миграционной политики, но разговор двух лидеров пошел не по плану после того, как французский президент прямо раскритиковал политику американского коллеги.

Как пишет CNN со ссылкой на источники, они поговорили после того, как Соединенные Штаты объявили о введении пошлин на сталь и алюминий для Европейского Союза, Мексики и Канады.

"Просто плохо. Это было ужасно. Макрон думал, что сможет выражать свое мнение, опираясь на отношения. Но Трамп не может сдержаться под такой критикой", - рассказал источник после переговоров.

В то же время в заявлении, опубликованном Елисейским дворцом по итогам звонка, Макрон отметил, что он "сожалеет" из-за решения США о пошлинах, и это не только незаконно, но и ошибочно по многим аспектам.

Отчет Белого дома о разговоре подтверждает, что Макрон и Трамп обсуждали торговлю и миграцию.

"Оба лидера обсудили миграционную проблему в Ливии и сроки ее решения. Президент Трамп подчеркнул необходимость восстановления баланса торговли с Европой", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что Белый дом готовит встречу Трампа и Путина.