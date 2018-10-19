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Юлия Баттерслим
Юлия Баттерслим
Американский адвокат и правозащитник российского происхожденияВсе статьи автора

Все намного хуже: Путин не просто негодяй

25.3т

Смех смехом, но до сегодняшнего дня теплилась какая-то надежда, что Путин просто негодяй, но все-таки не идиот и не слабоумный. Было, конечно, понятно, что он давно живет в параллельном, изолированном от внутрироссийского, мире, созданном его богато-преданным окружением силовиков-мультимиллионеров, но выясняется, что все намного хуже.

Деградация ли это личности, облеченной безграничной властью и от того потерявшей связь с реальностью, или все-таки необратимые возрастные изменения, или комбинация первого и второго, но ясно одно - камингаут состоялся, и последний форпост самоутешения "царь хороший, бояре плохие" рухнул, красочно, с грохотом и без всякой надежды на неверную интерпретацию.

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А иметь дело с подлецом невменяемым - совсем другая реальность, нежели с негодяем расчетливым, но все-таки разумным, ибо у второго, в отличие от первого, сохраняется сильный инстинкт самосохранения.

Все намного хуже: Путин не просто негодяй

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Автор
Юлия БаттерслимЮлия Баттерслим
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Источник
Источник:Facebook Юлии Баттерслим
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
АВТОРЕССЕ: мадам кугутесса, какая ужасть! И Вас он... это самое... и жениться обещал? Тут уж не просто негодяй, а Петров с Бошировым... Они тоже, мадам? И все втроём? Мои соболезнования, мадам... Такое и на Ленингадке с Вашими подрузямы не часто бывает... :-( :-)
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Vazelinenko Purgen
Vazelinenko Purgen
БлядімірБлядіміровіч блефує: яка ядерна війна з Заходом, якщо там його гроші і діти?
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Ny Julia_Ny
Ny Julia_Ny
А что это было? Капитанша Очевидность стала Адмиральшей Ясен-Пень?
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Ny Julia_Ny, сосем хуй, кацапушка...Не отвлекайся!
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