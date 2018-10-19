Смех смехом, но до сегодняшнего дня теплилась какая-то надежда, что Путин просто негодяй, но все-таки не идиот и не слабоумный. Было, конечно, понятно, что он давно живет в параллельном, изолированном от внутрироссийского, мире, созданном его богато-преданным окружением силовиков-мультимиллионеров, но выясняется, что все намного хуже.

Деградация ли это личности, облеченной безграничной властью и от того потерявшей связь с реальностью, или все-таки необратимые возрастные изменения, или комбинация первого и второго, но ясно одно - камингаут состоялся, и последний форпост самоутешения "царь хороший, бояре плохие" рухнул, красочно, с грохотом и без всякой надежды на неверную интерпретацию.

Новости Четыре заповеди кремлевской мафии

А иметь дело с подлецом невменяемым - совсем другая реальность, нежели с негодяем расчетливым, но все-таки разумным, ибо у второго, в отличие от первого, сохраняется сильный инстинкт самосохранения.