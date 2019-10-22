"Все мы – воины!" Лукашенко запаниковал из-за опасности на границе Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ситуация у границ страны накаляется.

Об этом он сказал 22 октября на вручении госнаград военнослужащим Службы безопасности президента, подчеркнув, что служба должна сделать все, чтобы защитить страну, передает пресс-служба белорусского лидера.

"Вместо пояса добрососедства, который мы предлагаем, вырисовывается дуга нестабильности. И в этой ситуации вы должны сделать все, чтобы даже не дать повода деструктивным силам разрушить мир, созданный на этой земле", - сказал президент.

Александр Лукашенко Белта

Лукашенко уточнил, что в случае агрессии против государства, "все мы - воины элитного подразделения, и наша задача - быть впереди всех подразделений, чтобы защитить страну, отечество и граждан".

"Помните, что у вас должны всегда быть чистые руки, светлые, чистые лицо и глаза. Потому что это не только ваши руки и глаза. Это и руки, и глаза президента, главы государства", - подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лукашенко назвал Россию главным стратегическим партнером и призвал не смотреть на белорусов как на врагов, которые повернулись спиной к РФ.

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