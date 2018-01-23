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Все могут уйти: Украина сделала громкое заявление в ПАСЕ

10.1тЧитать новость на украинском

Если делегация России вернется в Парламентскую ассамблею Совета Европы, то кому-то из членов, или даже всем участникам, придется уйти.

Об этом заявил новоизбранный вице-президент ПАСЕ, народный депутат от БПП Владимир Арьев на заседании зимней сессии Ассамблеи в Страсбурге, которое транслировал "112 Украина".

"Если мы поменяем правила и уберем возможность ставить под сомнения полномочия той или иной национальной делегации, то мы фактически будем подрывать институт мониторинговой процедуры. Это ослабит позиции всей Парламентской ассамблеи, потому что в конце концов нам не удастся отреагировать ни на какие нарушения, кто бы их не совершил", – отметил он.

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По его словам, "если один вернется, то кто-то еще или даже все остальные могут покинуть эту организацию, потому что подрываются сами ее основы".

Как сообщал "Обозреватель", ранее генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд считает, что Россия должна вернуться к работе в Парламентской ассамблее до саммита, который запланирован на 2019 год.

Персона
Владимир Арьев
Объект
ПАСЕ
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