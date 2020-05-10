Все места заняты: пассажир показал, как нарушают правила карантина в самолетах. Фото

Американская авиакомпания United Airlines не придерживается политики социального дистанцирования пассажиров на своих рейсах в период пандемии коронавируса COVID-19.

Об этом сообщил в Twitter один из главных кардиологов Медицинского центра Сан-Франциско доктор Этан Вайсс. Он сделал селфи на борту многолюдного рейса Нью-Йорк – Сан-Франциско 9 мая (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В самолетах United Airlines не соблюдают дистанцию

"Я думаю, United Airlines ослабляет свою политику социального дистанцирования в эти дни? Каждое сиденье заполнено в этом Boeing 737... После этого раза я еще долго никуда не полечу", – написал он под снимком.

Также Вейсс опубликовал сообщение от авиакомпании, которое он получил 30 апреля. В нем говорится об "автоматическом блокировании промежуточных мест", чтобы пассажиры могли находиться подальше друг от друга.

Однако фото показало, что многие средние места на борту самолета были заняты.

Как узнал OBOZREVATEL, украинцы смогут летать в другие страны не ранее сентября. Если коронавирус отступит – первые полноценные полеты стоит ожидать точечно, в отдельные страны – Египет, Турцию и другие. Но в конце 2020 года границы, скорее всего, снова закроют.