Встреча с Д.Трампом завершилась, напряжение спало, и В.Путин ответил на вопросы журналиста, ведущего телеканала Fox News Криса Уоллеса.

К.Уоллес: … Когда Вас избрали первый раз в 2000 году, Вас представляли как демократического реформатора. Вы говорили о ценности европейской культуры, и Вы не исключали даже возможности [для России] вступать в НАТО. Что случилось?

В.Путин: Во-первых, у меня ничего не изменилось, я каким был, таким и остался. Я стал президентом Российской Федерации уже будучи взрослым человеком, как известно, а в этом возрасте предпочтения, жизненные установки не меняются.

"Всё течёт, всё изменяется", - изрёк Гераклит и не будем слишком строги к его столь безапелляционному утверждению. Ведь за 500 лет до н.э. даже великому древнегреческому философу не могло придти в голову, что посетит грешную землю Владимир Путин - человек неподвластный времени.

Годы будут проходить, минет первое десятилетие его властвования над Россией, приблизится к завершению второе, но он "каким был, таким и остался".

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Там, где был мир и дружба, начнётся война, и братья станут врагами. Ложь в ГосСМИ станет превращаться в правду. Погружение культуры в мракобесие будет считаться возрождением духовности. Желание уничтожить всех непохожих снаружи и несогласных внутри государства станет приравниваться к патриотизму. И лишь его "жизненные установки не меняются".

Ну, может только в одном. До воцарения на вершине власти он остерегался гнева начальников и не позволял себе опаздывать на встречи и совещания. Теперь для него не существует регламентов и однажды даже Её Величество королева Англии вынуждена была трижды подпудриваться из-за его опоздания на аудиенцию.

Но в остальном он тот же. Их таких двое. Неизменных. Несменяемых. Он и Бог. Их даже иногда путают. А особо приближённые из челяди и высокопоставленные служители церкви намекают, что это Он и есть Бог.