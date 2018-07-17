МоваЯзык
Регистрация
ПолитикаЭкономика
Николай Травкин
Николай Травкин
Бывший российский политик, Герой Соцтруда, строитель, пенсионэрВсе статьи автора

Все меняется, но только не Путин

965

Встреча с Д.Трампом завершилась, напряжение спало, и В.Путин ответил на вопросы журналиста, ведущего телеканала Fox News Криса Уоллеса.

К.Уоллес: … Когда Вас избрали первый раз в 2000 году, Вас представляли как демократического реформатора. Вы говорили о ценности европейской культуры, и Вы не исключали даже возможности [для России] вступать в НАТО. Что случилось?

В.Путин: Во-первых, у меня ничего не изменилось, я каким был, таким и остался. Я стал президентом Российской Федерации уже будучи взрослым человеком, как известно, а в этом возрасте предпочтения, жизненные установки не меняются.

"Всё течёт, всё изменяется", - изрёк Гераклит и не будем слишком строги к его столь безапелляционному утверждению. Ведь за 500 лет до н.э. даже великому древнегреческому философу не могло придти в голову, что посетит грешную землю Владимир Путин - человек неподвластный времени.

Годы будут проходить, минет первое десятилетие его властвования над Россией, приблизится к завершению второе, но он "каким был, таким и остался".

Новости
Россия решила открыть на Донбассе филиал ада

Там, где был мир и дружба, начнётся война, и братья станут врагами. Ложь в ГосСМИ станет превращаться в правду. Погружение культуры в мракобесие будет считаться возрождением духовности. Желание уничтожить всех непохожих снаружи и несогласных внутри государства станет приравниваться к патриотизму. И лишь его "жизненные установки не меняются".

Ну, может только в одном. До воцарения на вершине власти он остерегался гнева начальников и не позволял себе опаздывать на встречи и совещания. Теперь для него не существует регламентов и однажды даже Её Величество королева Англии вынуждена была трижды подпудриваться из-за его опоздания на аудиенцию.

Но в остальном он тот же. Их таких двое. Неизменных. Несменяемых. Он и Бог. Их даже иногда путают. А особо приближённые из челяди и высокопоставленные служители церкви намекают, что это Он и есть Бог.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Николай ТравкинНиколай Травкин
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Объект
Россия
Источник
Источник:Facebook Николая Травкина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
10
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Лапоть винторогий
Лапоть винторогий
Молодец, Травкин!!! Лучше не скажешь. Особенно про путина-Бога. Гундяевские попы все могут - даже быть частью КГБ, прятать оружие для орков на Донбассе, благословлять на убийства, носить часы за 35 тыс. евро, ездить на майбахах.
Ответить
0
0

Наши блоги