Своими последними пассажами про близость коммунистической идеологии и христианства Путин еще раз доказал, что он не знает ни того, ни другого.

Один из ключевых тезисов коммунистической идеологии состоит в "непримиримости к врагам". Это есть во всех программных документах коммунистов, включая пресловутый "Кодекс строителя коммунизма" (п.11).

Христианство же зиждется на ровно противоположном подходе: "любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас" (Матф. 5:44).

Все остальные интерпретации, сглаживающие или вовсе исключающие два этих краеугольных тезиса двух абсолютно противоположных учений - не более чем ересь и извращение смыслов.

И еще одно важное замечание. Все эти абсолютно неснимаемые противоречия имеют основой совершенно разный подход к важнейшему вопросу генезиса.

Коммунисты считают, что мир появился сам собой, а жизнь - не более чем способ существования белковых тел. Миром правит целесообразность и устроен он рационально.

Человек в состоянии построить совершенное общество, поскольку он знает, как оно должно быть устроено.

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Христиане же считают, что мир создан Богом, а они его дети. Что миром правит Его воля и люди просто должны подчиняться ей в том виде, как она изложена в Писании.

Совершенный мир на Земле - невозможен ибо земная жизнь есть испытание. А в Царствие Небесное (в соответствии с православной концепцией христианства) попадут лишь те, кто достойно это испытание пройдет.

Однако в том перевернутом мире, в котором живет вся современная Россия и Путин, как творец этой России, уже давно нет никакого христианства и никакого коммунистического учения.

Есть лишь слова, оторванные от их смысла. Поэтому назовем землю - водой, а христианина - коммунистом. Какая разница? Ведь слова уже не имеют никакого значения, а язык утратил функцию передачи информации. Все вранье. И правда - вранье. И вранье- вранье. И вранье про вранье - тоже вранье…

Кстати: объясните кто-нибудь Путину, что в Евангелии вообще нет такого слова "справедливость". Т.н. "справедливость" - это некое представление конкретного субъекта о устраивающем его положении вещей. В частности - о порядке и результатах распределения материальных благ. Разумеется, что у каждого оно свое. И Христос здесь вообще - не при чем.

Богу - богово, а кесарю - кесарево. Где же тут справедливость?

Один человек всю жизнь работал и построил бизнес. Он рисковал своими деньгами, брал кредиты. В кризисные времена из своих денег платил рабочим зарплату. Боролся с конкурентами и покрывал убытки, чтобы не допустить банкротства в трудные моменты.

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Рабочие уважали его и признавали его право за завод. А как иначе? Ведь все тут - плод его интеллекта, его таланта и его рисков. Он никогда не взваливал на наемных работников ответственность за финансовое состояние фирмы. В хорошие годы - честно платил бонусы, а вот убытки были только его делом.

Совершенно справедливо он считал, что он вправе оставить свой бизнес сыну - бестолковому и добродушному лоботрясу, который жил богемной жизнью в столице, занимался живописью и дизайном и отцовским бизнесом не интересовался.

Но другого мнения придерживался персонал компании. Они считали, что это несправедливо - отдавать завод, который стоит огромные деньги этому раздолбаю и повесе. Это нечестно. Они считали, что в любом случае они сделали для становления этого бизнеса несравнимо больше, чем этот юноша.

Короче. Долго ли, коротко, все кончилось революцией. Рабочие восстали в борьбе за справедливость. Убили приехавшего мальчика и приколотили его труп на ворота завода. А завод - растащили и сожгли.

Это все было очень даже справедливо с позиций коммунистической доктрины. А христианство так не считает. Оно считает, что никакой справедливости нет и на все воля Божья. А наш удел - терпеть. А убийство - вообще страшный грех...