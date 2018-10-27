МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
экшн-камеры Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

''Все карты в наших руках'': Трамп сделал неоднозначное послание Путину

4.8тЧитать материал на украинском

Соединенные Штаты Америки имеют все карты на руках в вопросе диалога с Россией.

Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп во время выступления в штате Северная Каролина. Таким образом он прокомментировал июльскую встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки, передает "Голос Америки".

"Все карты в наших руках, ибо мы свинка-копилка, на которую все хотят напасть, которую хотят ограбить, у которой хотят воровать. Все карты в наших руках", – подчеркнул американский лидер.

Новости
Ответ Трампу? СМИ раскрыли масштабный военный план Путина

При этом встречу с Путиным Трамп назвал "прекрасной". Президент США также заявил, что благодаря его усилиям страны-члены НАТО серьезнее стали относиться к расходам на собственную оборону.

Напомним, ранее президент США сказал, что его победа на президентских выборах в 2016 году стала худшим, что произошло с Россией

Как сообщал OBOZREVATEL, Трамп подтвердил подготовку к новой встрече с Путиным в Париже 11 ноября. Кроме того, советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон рассказал, что глава Белого дома пригласил российского коллегу в Вашингтон в начале 2019 года..

Читайте все новости по теме "Холодная война между Западом и Россией" на OBOZREVATEL.

Тема
Холодная война между Западом и Россией
Персоны
Дональд ТрампВладимир Путин
Место
США
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
6
1
Смешно
10
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Levitsky Valery
Levitsky Valery
"советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон рассказал, что глава Белого дома пригласил российского коллегу в Вашингтон в начале 2019 года.." ---- Настоящим приглашением пуйлу предписывается иметь при себе не менее 100 грамм вазелина. Допускается замена на интимную смазку от известных мировых производителей.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Michael Kuksov
Michael Kuksov
Levitsky Valery, Ты думаешь, они и Порошенко позовут? Так его уже можно без вазелина- разработано!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги