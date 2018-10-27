''Все карты в наших руках'': Трамп сделал неоднозначное послание Путину

Соединенные Штаты Америки имеют все карты на руках в вопросе диалога с Россией.

Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп во время выступления в штате Северная Каролина. Таким образом он прокомментировал июльскую встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки, передает "Голос Америки".

"Все карты в наших руках, ибо мы свинка-копилка, на которую все хотят напасть, которую хотят ограбить, у которой хотят воровать. Все карты в наших руках", – подчеркнул американский лидер.

При этом встречу с Путиным Трамп назвал "прекрасной". Президент США также заявил, что благодаря его усилиям страны-члены НАТО серьезнее стали относиться к расходам на собственную оборону.

Напомним, ранее президент США сказал, что его победа на президентских выборах в 2016 году стала худшим, что произошло с Россией

Как сообщал OBOZREVATEL, Трамп подтвердил подготовку к новой встрече с Путиным в Париже 11 ноября. Кроме того, советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон рассказал, что глава Белого дома пригласил российского коллегу в Вашингтон в начале 2019 года..