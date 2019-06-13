"Все хуже и хуже!" Путин высказался об отношениях с Трампом

Президент России Владимир Путин заявил, что отношения российской власти с США становятся хуже с каждым днем.

Такое высказывание прозвучало в интервью телеканалу "Мир". "Отношения деградируют, становятся все хуже и хуже", — сказал он.

При этом Путин пожаловался, что за последние годы США приняли несколько десятков решений, связанных с санкциями. Он выразил надежду, что после саммита G20 в японской Осаке Россия и США смогут найти конструктивные решения для сотрудничества в экономике.

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"Мы очень рассчитываем, что здравый смысл в конце концов восторжествует", — сказал глава РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп намерен встретиться с Путиным во время саммита G20 в Японии. Он запланирован на 28-29 июня и пройдет в городе Осака.

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