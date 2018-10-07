"В случае нападения": вскрылись факты о возможной кибератаке против Москвы

В Великобритании военные готовы к тому, чтобы осуществить кибератаку против Москвы и оставить российскую столицу без электроэнергии в случае нападения РФ на одну из стран Запада.

Такую информацию сообщил газете The Sunday Times неназванный источник в службах безопасности королевства. По его утверждению, в условиях, когда Великобритании недостает обычных оборонных ресурсов, чтобы противостоять "агрессии Кремля", чиновники британского правительства "поклялись активизировать наступательный киберпотенциал, включая способность выключать свет в Кремле".

Как сообщает собеседник издания, это предоставит Лондону больше вариантов действий при возможных трех сценариях развития политики Кремля.

Первый из которых предусматривает, что президент России Владимир Путин прикажет российским войскам "захватить маленькие острова, принадлежащие Эстонии", чтобы проверить, насколько серьезной выглядит приверженность НАТО соблюдать статью 5 своего устава (в которой утверждается, что вооруженное нападение на одну страну блока рассматривается как атака на весь блок).

Второй вариант - Россия "совершит вторжение в Ливию, чтобы получить контроль над нефтяными резервами и спровоцировать новый миграционный кризис в Европе".

Согласно третьему варианту, Москва "использует нерегулярные формирования, чтобы осуществить нападение на британские войска или создать угрозу новым британским авианосцам".

Как сообщал OBOZREVATEL, правительства Германии и Великобритании рассматривают введение новых санкций против России из-за массовых хакерских атак, в которых обвиняют Главное управление Генштаба Минобороны РФ.