''Все готовятся к войне'': Гозман сообщил о настроениях в России

Заявление представителя МИД России Андрея Белоусова о подготовке войны с США не отображают уровень готовности страны к войне, но создает опасность для возможного военного противостояния.

"Во-первых, к войне готовятся все страны. Если военный какой-то страны не готовится к войне, то его стоит увольнять с "волчьим" билетом. Во-вторых, господин Белоусов, конечно, высокопоставленный человек, но, очевидно, не он принимает решение о войне и мире", - сказал в комментарии OBOZREVATEL президент Общероссийского общественного движения "Союз Правых Сил" Леонид Гозман.

А в-третьих, как говорит оппозиционер, подобные заявления не только отражают сложную международную обстановку, но и атмосферу внутри России, где все считают, что вокруг одни враги.

"Здесь опасность не в том, что Белоусов сказал, что "готовимся к войне, значит, готовимся к войне", а в том, что при таком настроении, которое у нас есть, агрессивные, жесткие, рискованные, авантюристические действия становятся более вероятными. И, соответственно, резко возрастает опасность каких-то военных инцидентов и военного противостояния, вот в этом дело", - говорит он.

Что касается дальнейшей реакции Америки на такие громкие высказывания, и возможности ухудшения отношений между странами, Гозман ответил: "Есть такое прекрасное выражение: "Мокрому дождь не страшен". Хуже не будет".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США провел разведывательный полет вдоль Крыма и Краснодарского края.