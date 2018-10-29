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/Новости мира

''Все готовятся к войне'': Гозман сообщил о настроениях в России

6.8тЧитать материал на украинском

Заявление представителя МИД России Андрея Белоусова о подготовке войны с США не отображают уровень готовности страны к войне, но создает опасность для возможного военного противостояния.

"Во-первых, к войне готовятся все страны. Если военный какой-то страны не готовится к войне, то его стоит увольнять с "волчьим" билетом. Во-вторых, господин Белоусов, конечно, высокопоставленный человек, но, очевидно, не он принимает решение о войне и мире", - сказал в комментарии OBOZREVATEL президент Общероссийского общественного движения "Союз Правых Сил" Леонид Гозман.

А в-третьих, как говорит оппозиционер, подобные заявления не только отражают сложную международную обстановку, но и атмосферу внутри России, где все считают, что вокруг одни враги.

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"Здесь опасность не в том, что Белоусов сказал, что "готовимся к войне, значит, готовимся к войне", а в том, что при таком настроении, которое у нас есть, агрессивные, жесткие, рискованные, авантюристические действия становятся более вероятными. И, соответственно, резко возрастает опасность каких-то военных инцидентов и военного противостояния, вот в этом дело", - говорит он.

Что касается дальнейшей реакции Америки на такие громкие высказывания, и возможности ухудшения отношений между странами, Гозман ответил: "Есть такое прекрасное выражение: "Мокрому дождь не страшен". Хуже не будет".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США провел разведывательный полет вдоль Крыма и Краснодарского края.

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Тема
Эксклюзив
Место
Украина
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Галицький Данило
Галицький Данило
Судя по спирали исторического витка, Рассея уже в начальной стадии гражданской войны! Да и готовится к войне то вообще не надо, назовите время когда это образование не воевало хотя бы год? Нет такого периода! А теперь самое время покошмарить друг дружку, так как за пределами ну очень сильно начали давать по зубам и если начнут ну очень сильно выбрыкивася, выбют зубы и даже не будут упаковывать в деревянные макентоши, оставят падольщикам, им ведь тоже кушать хочетсо. Ах, да, про ,,рай'' забыл. Гундяй с Путькой, вам кацапчеги в помощь!
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ефимов владимир
ефимов владимир
В окружении гозмана все всегда с кем-нибудь воюют
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Концевой Сергей
Концевой Сергей
Гитлер тоже считал себя всемогущим.
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Савченко Анатолий
Савченко Анатолий
Шур Григорий, нет про мультики хуйла а в Украине армия еще не на ногах и то отправляет ихтамнет под номером
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Шур Григорий
Шур Григорий
Концевой Сергей, ты про Порошенко и его великую армию?
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