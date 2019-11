"Все было так, как они хотели": сеть тронули фото счастливых умирающих

Пользователей в сети тронула фотография пожилого американца, который решил в последний раз выпить пива в окружении своих родных.

Об этом пишет ВВС. 87-летний Норберт Шемм знал, что его время уходит, и попросил близких собраться в больнице, прихватив с собой его любимый напиток. Его сын Том сфотографировал этот момент и выложил в сеть.

На фото отреагировали тысячи людей. В Twitter фотография набрала более 300 тысяч лайков.

"Мой дедушка никогда в жизни особо не жаловался на здоровье. Но в минувшее воскресенье врачи в больнице поняли, что дело идет к концу. В понедельник он собрал нас всех и сообщил эту новость. Во вторник вечером мы сфотографировались, а в среду он умер от рака толстой кишки четвертой стадии", - рассказал внук Адам.

"Мой отец сказал, что дедушка просил захватить в больницу пиво, и теперь, когда я смотрю на эту фотографию, я думаю, хорошо, что мы это сделали, - говорит Адам. - Дедушка улыбается, в тот момент все было так, как он хотел".

My grandfather passed away today. Last night all he wanted to do was to have one last beer with his sons. pic.twitter.com/6FnCGtG9zW

В сети подхватили инициативу семьи и начали также выкладывать фото, демонстрирующие последнюю волю умирающих родственников.

Так, Бен Риггз из Индианаполиса отреагировал публикацией фотографии своего деда Леона Риггз, на которой тот в 86 лет курит последнюю в жизни сигару и в последний раз пьет пиво.

Он рассказал, что увидел фотографию Норберта Шемма в своей ленте в Twitter, и она напомнила ему, как незадолго до смерти в 2015 году его дедушка тоже попросил родных выполнить его последнюю просьбу.

"Я не удаляю фотографии с телефона. Я нашел свою и просто не мог не разместить ее в ответ. Многое вспомнилось. Приятно было увидеть, как кто-то еще переживает последние минуты счастья", - говорит Бен Риггз.

Бен рассказал, что его дед страдал от болезни Альцгеймера, у него были серьезные провалы в памяти, и они с отцом решили, что очень важно выполнить последнее желание дедушки. В тот день, когда Леон Риггз умер, Бен, его братья и их отец встретились, чтобы почтить память и порадоваться тому, что жизнь продолжается. Тогда они сделали еще одно семейное фото.

I do not know you ... but I felt this. Days before my grandpa passed he let my dad and I know he wanted a cigar and a beer. We made it happen. I'm so sorry for your loss. Your grandpas smile is one for the books! pic.twitter.com/HDv3y2kLeA