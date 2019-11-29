"Все было так, как они хотели": сеть тронули фото счастливых умирающих

Пользователей в сети тронула фотография пожилого американца, который решил в последний раз выпить пива в окружении своих родных.
Об этом пишет ВВС. 87-летний Норберт Шемм знал, что его время уходит, и попросил близких собраться в больнице, прихватив с собой его любимый напиток. Его сын Том сфотографировал этот момент и выложил в сеть.
На фото отреагировали тысячи людей. В Twitter фотография набрала более 300 тысяч лайков.
Сеть тронули фото счастливых умирающих
"Мой дедушка никогда в жизни особо не жаловался на здоровье. Но в минувшее воскресенье врачи в больнице поняли, что дело идет к концу. В понедельник он собрал нас всех и сообщил эту новость. Во вторник вечером мы сфотографировались, а в среду он умер от рака толстой кишки четвертой стадии", - рассказал внук Адам.
"Мой отец сказал, что дедушка просил захватить в больницу пиво, и теперь, когда я смотрю на эту фотографию, я думаю, хорошо, что мы это сделали, - говорит Адам. - Дедушка улыбается, в тот момент все было так, как он хотел".
ВВС
My grandfather passed away today.- Adam Schemm (@AdamSchemm) 21 ноября 2019 г.
Last night all he wanted to do was to have one last beer with his sons. pic.twitter.com/6FnCGtG9zW
В сети подхватили инициативу семьи и начали также выкладывать фото, демонстрирующие последнюю волю умирающих родственников.
Так, Бен Риггз из Индианаполиса отреагировал публикацией фотографии своего деда Леона Риггз, на которой тот в 86 лет курит последнюю в жизни сигару и в последний раз пьет пиво.
Он рассказал, что увидел фотографию Норберта Шемма в своей ленте в Twitter, и она напомнила ему, как незадолго до смерти в 2015 году его дедушка тоже попросил родных выполнить его последнюю просьбу.
"Я не удаляю фотографии с телефона. Я нашел свою и просто не мог не разместить ее в ответ. Многое вспомнилось. Приятно было увидеть, как кто-то еще переживает последние минуты счастья", - говорит Бен Риггз.
Бен рассказал, что его дед страдал от болезни Альцгеймера, у него были серьезные провалы в памяти, и они с отцом решили, что очень важно выполнить последнее желание дедушки. В тот день, когда Леон Риггз умер, Бен, его братья и их отец встретились, чтобы почтить память и порадоваться тому, что жизнь продолжается. Тогда они сделали еще одно семейное фото.
I do not know you ... but I felt this. Days before my grandpa passed he let my dad and I know he wanted a cigar and a beer. We made it happen. I'm so sorry for your loss. Your grandpas smile is one for the books! pic.twitter.com/HDv3y2kLeA- Ben Riggs (@RenBiggs) 21 ноября 2019 г.
По трагическому совпадению, отец Бена Майк умер на следующий день от остановки сердца. Бен говорит, что обе фотографии, которые стали последними в жизни его деда и отца, служат ему утешением.
ВВС
Бриджит Рейлли из Филадельфии откликнулась на фотографию Адама Шемма, опубликовав фото своей бабушки Терезы Михан, которая умерла в октябре этого года от почечной недостаточности в возрасте 84 лет.
"Когда мою бабушку поместили в хоспис, мы знали, что ей осталось недолго. В последние недели ее жизни моя семья пыталась сделать, чтобы у нее было все, что она любит: суши, музыка Фрэнка Синатры, ликер "Бейлис" и все мы вокруг нее. Перед самым концом она попросила нас сделать общее фото", - вспоминает Бриджит.
ВВС
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