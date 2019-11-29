"Все было так, как они хотели": сеть тронули фото счастливых умирающих

Пользователей в сети тронула фотография пожилого американца, который решил в последний раз выпить пива в окружении своих родных.

Об этом пишет ВВС. 87-летний Норберт Шемм знал, что его время уходит, и попросил близких собраться в больнице, прихватив с собой его любимый напиток. Его сын Том сфотографировал этот момент и выложил в сеть.

На фото отреагировали тысячи людей. В Twitter фотография набрала более 300 тысяч лайков.

Сеть тронули фото счастливых умирающих

"Мой дедушка никогда в жизни особо не жаловался на здоровье. Но в минувшее воскресенье врачи в больнице поняли, что дело идет к концу. В понедельник он собрал нас всех и сообщил эту новость. Во вторник вечером мы сфотографировались, а в среду он умер от рака толстой кишки четвертой стадии", - рассказал внук Адам.

"Мой отец сказал, что дедушка просил захватить в больницу пиво, и теперь, когда я смотрю на эту фотографию, я думаю, хорошо, что мы это сделали, - говорит Адам. - Дедушка улыбается, в тот момент все было так, как он хотел".

ВВС

My grandfather passed away today.



Last night all he wanted to do was to have one last beer with his sons. pic.twitter.com/6FnCGtG9zW - Adam Schemm (@AdamSchemm) 21 ноября 2019 г.

В сети подхватили инициативу семьи и начали также выкладывать фото, демонстрирующие последнюю волю умирающих родственников.

Так, Бен Риггз из Индианаполиса отреагировал публикацией фотографии своего деда Леона Риггз, на которой тот в 86 лет курит последнюю в жизни сигару и в последний раз пьет пиво.

Он рассказал, что увидел фотографию Норберта Шемма в своей ленте в Twitter, и она напомнила ему, как незадолго до смерти в 2015 году его дедушка тоже попросил родных выполнить его последнюю просьбу.

"Я не удаляю фотографии с телефона. Я нашел свою и просто не мог не разместить ее в ответ. Многое вспомнилось. Приятно было увидеть, как кто-то еще переживает последние минуты счастья", - говорит Бен Риггз.

Бен рассказал, что его дед страдал от болезни Альцгеймера, у него были серьезные провалы в памяти, и они с отцом решили, что очень важно выполнить последнее желание дедушки. В тот день, когда Леон Риггз умер, Бен, его братья и их отец встретились, чтобы почтить память и порадоваться тому, что жизнь продолжается. Тогда они сделали еще одно семейное фото.

I do not know you ... but I felt this. Days before my grandpa passed he let my dad and I know he wanted a cigar and a beer. We made it happen. I'm so sorry for your loss. Your grandpas smile is one for the books! pic.twitter.com/HDv3y2kLeA - Ben Riggs (@RenBiggs) 21 ноября 2019 г.

По трагическому совпадению, отец Бена Майк умер на следующий день от остановки сердца. Бен говорит, что обе фотографии, которые стали последними в жизни его деда и отца, служат ему утешением.

ВВС

Бриджит Рейлли из Филадельфии откликнулась на фотографию Адама Шемма, опубликовав фото своей бабушки Терезы Михан, которая умерла в октябре этого года от почечной недостаточности в возрасте 84 лет.

"Когда мою бабушку поместили в хоспис, мы знали, что ей осталось недолго. В последние недели ее жизни моя семья пыталась сделать, чтобы у нее было все, что она любит: суши, музыка Фрэнка Синатры, ликер "Бейлис" и все мы вокруг нее. Перед самым концом она попросила нас сделать общее фото", - вспоминает Бриджит.

ВВС

Как писал OBOZREVATEL, пятилетняя Люси из Шотландии стала знаменитостью после того, как ее мать опубликовала фотографии дочери в Facebook – перед первым днем в школе и после него.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!