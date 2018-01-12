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"Все будет гореть": Жириновский разразился громкими угрозами в адрес Украины

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Одиозный российский политик Владимир Жириновский, который возглавляет ЛДПР, пригрозил испепелить всю Украину, если Вооруженные силы применят летальное оружие США на Донбассе.

Громкое заявление он сделал в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

"Быстрее упаковывайте чемоданы и бегите из Украины. Потому что в любом месте, где появится хотя бы один снаряд в сторону Донбасса, вся воинская часть будет уничтожена, дивизия — вся дивизия, армия — вся армия. Котлован останется. На Киев голышом марш, чтобы не спрятали ничего. Вся территория Украины под наблюдением. Никто не шелохнется и не успеет нажать на курок. Все будет гореть", — разразился он угрозами.

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Кроме того, Жириновский высказался об украинской армии как о повзрослевшей и выразил свое убеждение в том, что она якобы понимает неизбежность удара со стороны России после применения летального оружия.

Как сообщал "Обозреватель", Жириновский пригрозил украинцам массовыми расстрелами и назвал народ подонками и бандитами.

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Тема
АТО на Донбассе
Персона
Владимир Жириновский
Место
Россия
Объект
Вооруженные силы Украины
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