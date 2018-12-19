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''Врежу по башке!'' У Соловьева устроили потасовку из-за Украины

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На российском телевидении произошла стычка между польским политологом Якубом Корейбой и путинским пропагандистом Дмитрием Куликовым. Последний даже запустил стеклянным стаканом в своего оппонента во время дискуссии о будущем временно оккупированного Донбасса.

Конфликт произошел из-за того, что поляк перебивал Куликова во время его спича о том, что признание Россией "Л/ДНР" якобы неизбежно, как это было с оккупированными частями Грузии. Это крайне разозлило пропагандиста, и он бросил в Корейбу стакан, который разлетелся на мелкие осколки. Инцидент произошел в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Поляку удалось увернуться от летящего стакана, однако поведение оппонента возмутило его. "Это нормально?!" — спросил он у ведущего передачи после выходки Куликова.

Куликов бросает стакан в Корейбу

Куликов бросает стакан в Корейбу

Скриншот видео

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Однако Соловьев занял позицию своего единомышленника и также перешел на угрозы в адрес Корейбы.

"Конечно не нормально, нормально было бы, если бы попал! Если будете орать, я подойду и по башке врежу так, что голосовые связки провалятся в пятую точку! Я считаю, за то, что так орал, мог и засветить в лоб! Жаль, что попал вниз", — едко высказался он.

Якуб Корейба

Якуб Корейба

Скриншот видео

Дмитрий Куликов

Дмитрий Куликов

Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский политолог, доктор исторических наук Александр Сытин также вывел из себя кремлевских пропагандистов жесткой позицией по Донбассу. Он заявил, что в случае полномасштабной войны России против Украины готов пойти воевать за ВСУ и высмеял ложь рупоров путинского режима о том, что террористические "Л/ДНР" якобы населяют только мирные старики и шахтеры. Грандиозный скандал после его яркой речи закатили ведущие передачи Ольга Скабеева и Евгений Попов.

Ранее скандальную Скабееву взбесил украинский общественный деятель Вадим Трюхан, который сказал, что в случае развертывания полномасштабной войны против Украины, миллионы россиян лягут в землю.

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Тема
российская пропаганда
Персона
Владимир Соловьев
Место
Россия
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Скала Богдан
Скала Богдан
Що дивуватися, москаль це нагле, дике і невихуване бидло.
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Nikolayev Boris
Nikolayev Boris
Российские телевизионные каналы показывают идиотов 24/7! Своей экономикой и промышленностью заняться некогда!
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