УкрEngРус
Регистрация
ПолитикаЭкономика

Время прошло: будущий госсекретарь США сделал заявление об отношениях с Россией

3.9тЧитать новость на украинском

Время мягкой политики США в отношении до России уже прошло. Америка считает РФ "опасностью для страны".

Об этом говорится в речи кандидата на пост госсекретаря Майка Помпео, которая прозвучит 12 апреля, передает CNN.

При этом он подчеркнул, что США всего лишь защищают своих граждан.

Новости
Британия подготовила мощный удар по Сирии: дата

"Я знаю из первых рук о мучительных жертвах наших мужчин и женщин в военной форме. Война - это всегда крайнее средство. Я предпочту добиваться реализации задач президента в области внешней политики дипломатией, а не отправкой молодых людей на войну", - сказал Помпео.

Как сообщал "Обозреватель", накануне президент США Дональд Трамп призвал Россию приготовиться к ракетным ударам по Сирии.

Правительство Сирии обнародовало заявление, в котором обвиняет Вашингтон в попытке нападения, прикрываясь вероятной химатакой.

Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин поддержал Трампа, заявив, что именно так нужно общаться с Россией.

Читайте все новости по теме "Конфликт в Сирии" на Обозревателе.

Тема
Конфликт в Сирии
Место
Сирия
Поделиться в Facebook

Наши блоги