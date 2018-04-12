Время прошло: будущий госсекретарь США сделал заявление об отношениях с Россией

Время мягкой политики США в отношении до России уже прошло. Америка считает РФ "опасностью для страны".

Об этом говорится в речи кандидата на пост госсекретаря Майка Помпео, которая прозвучит 12 апреля, передает CNN.

При этом он подчеркнул, что США всего лишь защищают своих граждан.

"Я знаю из первых рук о мучительных жертвах наших мужчин и женщин в военной форме. Война - это всегда крайнее средство. Я предпочту добиваться реализации задач президента в области внешней политики дипломатией, а не отправкой молодых людей на войну", - сказал Помпео.

Как сообщал "Обозреватель", накануне президент США Дональд Трамп призвал Россию приготовиться к ракетным ударам по Сирии.

Правительство Сирии обнародовало заявление, в котором обвиняет Вашингтон в попытке нападения, прикрываясь вероятной химатакой.

Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин поддержал Трампа, заявив, что именно так нужно общаться с Россией.