Расстояние в 8 000 километров от Пхеньяна, с его неадекватным режимом и ракетно-ядерным оружием, до Берлина баллистическая ракета с ядерным зарядом преодолевает всего за 25 минут. Профессионалы знают, что северокорейские ракеты так далеко пока не летают. Но точно научатся, если в международных отношениях руководствоваться "принципами", обнародованными Послом Германии в Украине Анкой Фельдгузен.

По мнению госпожи Посла, высказанному 3 ноября в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина", "Будапештский меморандум – это политическая декларация и не больше, это не международный договор".

К большому сожалению, украинские должностные лица в очередной раз продемонстрировали наличие "комплекса меншовартості" и не напомнили госпоже Послу, что 16 ноября 1994 года Верховная Рада Украины приняла закон №248/94-ВР "О присоединении Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968 года", где одним из пунктов указано:

"6. Настоящий Закон вступает в силу после предоставления Украине ядерными государствами гарантий безопасности, оформленных путем подписания соответствующего международно-правового документа".

Именно в связи с присоединением нашей страны к важнейшему международному Договору, от соблюдения которого, в конце концов, зависит выживание человечества, 5 декабря 1994 года главами четырех ядерных держав – Украины, России, Великобритании и США – был подписан Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (Будапештский меморандум). При этом Украина пошла на беспрецедентный шаг, ликвидировав свой ядерный арсенал, который по мощности уступал лишь США и России и превышал ядерные силы Великобритании, Франции или Китая.

Все это дает украинскому народу право требовать от стран-гарантов – США и Великобритании – иного масштаба усилий по восстановлению территориальной целостности Украины и мира на нашей земле.

Именно это наше право лежит в основе мандата президента Украины, позволяющего и обязывающего твердо добиваться выполнения данных нашей стране гарантий.

У президента Украины есть моральное и юридическое право в любом формате и с любой трибуны выступать от имени державы, больше всех в мире сделавшей для ядерного разоружения планеты.

И ни у кого нет права принижать этот статус и общаться с нашей страной свысока, демонстрируя "усталость от украинских проблем" и снисходительную готовность что-то порешать за наш счет, за счет нашей территории и нашей независимости.

За 26 лет, прошедших с подписания Будапештского меморандума, клуб ядерных держав пополнился новыми членами. Многие страны связывают свою безопасность с обладанием ядерным оружием и пытаются его создать.

Убедить их не идти этим губительным для человечества путем можно, лишь опираясь на систему международных гарантий безопасности. Сделать это значительно сложнее, чем навсегда похоронить Договор о нераспространении ядерного оружия. Для этого достаточно не выполнять гарантии и давать им уничижительные оценки.

Пандемия коронавируса продемонстрировала, насколько неустойчиво положение человеческой цивилизации. Не дай Бог, чтобы это подтвердила пандемия распространения ядерного оружия.

И еще об одном. Выгодополучателями при отказе нашей страны от ядерного оружия стали все страны мира. В том числе страны-гаранты США и Великобритания, а также все страны НАТО, связанные с ними системой коллективной безопасности. Речь о выгоде не только на уровне ощущений меньшей опасности, но и на совершенно прагматичном уровне сокращения бюджетных расходов на оборону.

По сверхзаниженным оценкам, экономия каждой страны НАТО на обороне и безопасности в связи отказом Украины от ядерного оружия ежегодно составляла не менее 5%. И так 26 лет подряд!

Одна лишь Германия за годы, прошедшие с подписания Будапештского меморандума, израсходовала на свою оборону 1,06 триллиона долларов США. Если эту цифру привести к единому знаменателю по текущей (2020 года) покупательной способности, то она возрастет до 1,32 триллиона долларов.

В 1996 году, после отказа Украины от ядерного оружия, Германия смогла снизить свои оборонные расходы (по сравнению с бюджетом 1995 года, утвержденным до подписания Будапештского меморандума) в сопоставимых ценах на 9,2%.

За шесть лет после исторического шага Украины оборонные расходы Германии уменьшились на 42%.

Даже в 2020 году оборонный бюджет Германии в сопоставимых ценах не достиг уровня 1995 года, отставая от него на 27%.

Если бы на нашей территории оставалось ядерное оружие, немецким налогоплательщикам пришлось бы за эти годы выложить дополнительно не менее 70 миллиардов долларов США. Но даже за эти деньги ежедневного ощущения большей безопасности не купишь.

Так что Украине необходимо перестать ходить с протянутой рукой и научиться предъявлять счета.

Украинскому народу нужен полноценный мир, а не его иллюзия, растянутая на долгие годы. И Донбасс нам нужен без политических уступок агрессору. И рассказы о том, что Крым вернут Украине когда-нибудь и как-нибудь, нас тоже не устраивают.

Монополизация усилий по мирному урегулированию в рамках Нормандского формата и, тем более, его безответственной минской проекции не приведет к реальному результату. Нужна параллельная и максимально интенсивная работа Германии и Франции в Нормандском, а также США и Великобритании в Будапештском форматах.

Разумеется, не вместо нас, а вместе с нами. С Украиной.