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"Время еще не пришло!" Еще одна страна ЕС "обломала" планы России на G8

2.2т Читать материал на украинском

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил против возвращения России в G8, которое поддержали президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон.

Свою твердую позицию выразил он на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая также возмутилась идеей вернуть РФ в "большую восьмерку" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я знаю об идеях реинтеграции России в G7. Но учитывая то, что случилось в Солсбери при использовании химического оружия на британской земле, учитывая продолжающуюся нестабильность, войну в Украине, учитывая российские провокации, и не только в Украине, но и во многих других регионах, я должен сказать, что время еще не пришло, нам предстоит найти еще много доводов для того, чтобы Россия вернулась", – заявил Джонсон.

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Великобритания выступила против России в G8

Великобритания выступила против России в G8

"Я полностью разделяю мнение канцлера Меркель, что России еще предстоит выполнить обязательства, чтобы вернуться в G7. Если мне позволено будет сказать, то это еще один пример того, когда у Соединенного Королевства и у ФРГ совпадают точки зрения", – добавил он.

Джонсон и Меркель выступили против России в G8

Джонсон и Меркель выступили против России в G8

Джонсон резко выступил против России в "Большой восьмерке"

Джонсон резко выступил против России в "Большой восьмерке"

Джонсон и Меркель обсудили возвращение России в G8

Джонсон и Меркель обсудили возвращение России в G8

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Трамп заявил, что выступает за возвращение России в "Большую восьмерку", откуда ее исключили после аннексии украинского Крыма.

  • Его идею в телефонном разговоре поддержал Макрон. Лидеры договорились позвать Путина на следующий саммит в 2020 году.

  • Французкий президент также сказал, что вопрос о возвращении России в формат G8 и "реанимации" отношений между Россией и ЕС зависит от прогресса в урегулировании "украинского кризиса".

  • В МИД России в ответ на эту информацию заявили, что "ждут конкретных предложений".

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Персоны
Борис Джонсон Ангела Меркель Дональд Трамп Эммануэль Макрон
Место
Великобритания
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Магась Серега
Магась Серега
свиноебы быстренько кинулись отсасывать джонсону, ведь он против России!
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2
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Какие нафиг "планы России"? Россия забыть забыла про ипаный г8, это Макрон с Трампом всю эту муть подняли со дна, а теперь типа Россию "обломали". Но кастрюлям норм, нищие кастрюльки радостно гогочут и жадно клацают гнилыми зубами, вытянув тощие шейки в сторону России
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Виня Ксения
Виня Ксения
Кристина Стефанова, пиявка с гнилыми зубами, отвали от Украины.
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Еще одна страна "обломала" поползновения Трампа.
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