Депутат нелигитимной Госдумы, одиозный коммунист Леонид Калашников заявил, что Россия должна принудить к миру Украину и Грузию.

Так он отреагировал на скандалы, которые разгорелись вокруг протестов против телемоста между каналами NewsOne и "Россия 24" и вокруг публичного оскорбления президента РФ грузинским журналистом. Наглыми угрозами по этому поводу Калашников разразился в эфире пропагандистской программы "60 минут" на "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Принуждение к миру придумали не мы – Запад, Европа и Америка. Принуждение к миру, операция, это, видимо, единственное, что может вразумить сегодня вот этих молодчиков – Грузию и Украину", – дерзко высказался депутат страны, которая развязала войны в обеих государствах.

Украина и Грузия "Украинская правда"

Как сообщал OBOZREVATEL, член Совета Федерации России Алексей Кондратьев угрожающе заявил, что в ответ на оскорбление президента РФ Владимира Путина на телеканале "Рустави-2" страна-агрессор могла бы высадить в Грузии десант.

В свою очередь скандальный вице-спикер нелегитимной Государственной Думы России Петр Толстой оскандалился публичным оскорблением Украины и Грузии. Он назвал их "злобными инвалидами", которые существуют только благодаря России. Кроме того, он посмеялся над потерей территорий Украиной и Грузией, при том, что их оккупировала именно Россия.

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