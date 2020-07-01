Враждующие Израиль и ОАЭ объединились в борьбе с COVID-19: врач рассказал о "сенсации мирового масштаба"

Из-за пандемии COVID-19 Израиль и Объединенные Арабские Эмираты впервые за многие годы заявили об официальном международном сотрудничестве.

Об этом сообщил руководитель департамента Первого медицинского центра "Ихилов" Тель-Авива Роман Гольдман в колонке на сайте "ГОРДОН". По его словам, еще 10 лет назад сотрудничество между Израилем и ОАЭ было сложно представить.

"Вообще-то, это сенсация международного масштаба. Иерусалим и Абу-Даби достигли соглашения в борьбе с эпидемией коронавируса. Еще 10 лет назад любое сотрудничество между Израилем и ОАЭ было просто немыслимо. Эмираты всегда проводили последовательную антиизраильскую политику. Но на фоне общей угрозы политические разногласия забыты", – написал он.

По его словам, в обеих странах похожие показатели по заболевании и летальности. Сейчас и там, и там, справились с первой волной пандемии, но ко второй обе страны решили объединить усилия. Теперь их частные медицинские компании будут совместно разрабатывать технологии и препараты для борьбы с COVID-19.

"Возможности израильской медицины в мире хорошо известны. В ОАЭ система общественного здравоохранения тоже развивается очень быстро, и эксперты ВОЗ признают ее уровень как высокий. В арабской стране хуже с научными исследованиями в области медицины, но зато лучше с деньгами. Именно тут и возникла точка соприкосновения – арабы вполне могут участвовать в финансировании научных исследований, которые ведет, например, Институт Вайцмана, по поиску вакцины от коронавируса", – отметил Гольдман.

Он также отметил, что в условиях пандемии медики сближают страны куда лучше, чем некоторые политики.

"Врачи разных стран сотрудничают, часто не обращая внимания на политические разногласия между государствами. У них общий язык, чаще всего английский, у них общий враг – болезни и общая цель – здоровье людей. У медицины нет границ, есть только возможности. Там, где политикам требуются десятилетия, чтобы наладить отношения, медики делают это гораздо быстрее", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гольдман призвал всех носить медицинские маски и рассказал, почему они являются одним из лучших средств защиты от COVID-19.