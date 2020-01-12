Когда в 1983 году советские силы ПВО сбили южнокорейский пассажирский "боинг" (269 погибших), истребители перед атакой сопровождали лайнер в течение нескольких минут. В современном мире кто-то из пассажиров мог бы снять военный самолет на видео и даже успеть выложить ролик в Сеть через бортовой спутниковый интернет. О причинах гибели "боинга" стало бы известно сразу после случившегося, - пишет Кирилл Мартынов для "Новой газеты".
Когда в 1988 году американский крейсер сбил в Персидском заливе иранский аэробус (290 погибших), пуск ракеты был зафиксирован спутниками. Подобная катастрофа, произойди она сегодня, привлекла бы внимание сотен гражданских экспертов по всему миру — скрыть причины трагедии было бы невозможно.
Кажется, именно этот изменившийся мир заставил иранские власти признать теперь вину в уничтожении украинского "боинга".
Первоначальная версия, сформулированная Тегераном, была очевидно слабой: новый исправный пассажирский лайнер якобы гибнет в результате взрыва двигателя (редчайшая, почти невозможная случайность), причем это происходит в момент ракетной атаки Ирана по территории соседней страны (что тоже происходит не каждый день). "Патриотические силы" внутри страны, а в Иране их ничуть не меньше, чем у нас на родине, взяли было курс на то, чтобы все отрицать. Были сделаны заявления о том, что обвинения в гибели самолета — это "психологическая война" со стороны Запада. Но сначала гражданские расследователи Bellingcat опубликовали видео ракетной атаки в интернете, затем последовали заявления разведок и правительств стран мира, СМИ обратились к специалистам. Стало ясно, что любые независимые эксперты, допущенные к исследованию обломков самолета, зафиксируют характерные подтверждения.
Скрыть уничтожение самолета лихими ракетчиками в 2020 году оказалось просто невозможно.
После осознания этого факта перед властями в Тегеране стоял несложный выбор. Или врать годами, отказываться от международного расследования катастрофы, придумывать все новые версии случившегося, публиковать "экспертизы отечественных специалистов", раздувать через подконтрольные СМИ истории о "психологической войне" против страны и нести потери, связанные с очередными экономическими санкциями. Или признать свою вину, принести извинения, наказать виновных и начать выплачивать компенсации. Любопытно, что власти исламской республики, которые буквально несколько дней назад распевали в своем парламенте песню "Смерть Америке", оказались достаточно рациональными, чтобы выбрать второй сценарий. Действительно, признание правды в мире, где скрывать ее все равно не получится, облегчает вашу участь.
Делегация украинских экспертов была допущена Ираном к месту трагедии
Офис президента Украины
Следы от шрапнели на корпусе сбитого "боинга"
Офис президента Украины
К 2020 году мы начали вырабатывать противоядие против белого шума пропаганды, попытки обманывать все человечество выглядят наивными и любительскими. И возможно, признание Ираном ответственности за гибель украинского "боинга" обозначает конец эпохи постправды.
Сколько бы ни было фейков, журналисты и эксперты все равно докопаются до истины, даже аятоллы уже поняли это.
Впрочем, мы с вами живем в стране, власти которой продолжают верить в волшебную силу разводки. Нам почти пять лет врали про малайзийский "боинг", сбитый над Донбассом. Российская пропаганда без особых рациональных причин до последнего была готова поддерживать первоначальную версию Ирана в отношении нынешней катастрофы.
На спасение чести "стражей исламской революции" были брошены лучшие "эксперты" RT и прочих пропагандистских структур. Кажется, в этом стремлении врать больше, чем сами виновники трагедии, мог бы разобраться разве что психоаналитик.
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