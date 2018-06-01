"Враги Европы": Портников пояснил, чем аукнется правительство "друзей Путина" в Италии

Приход к власти в Италии нового правительства, в составе которого будут левые и популисты, означает, что не только это государство, но и весь Европейский Союз входят в период нового политического эксперимента с непредсказуемыми последствиями.

Данное мнение высказал в колонке на "Эспрессо" журналист и публицист Виталий Портников, по мнению которого главная проблема возникнет, если популисты всерьёз озаботятся выполнением своих предвыборных обещаний.

"На самом деле для Италии - как бы ни цинично это не прозвучало - было бы лучше, если бы новое правительство обмануло своих избирателей. Потому что – как это всегда бывает с политической клоунадой – обещания "Движения пяти звезд" и "Лиги" звучат заманчиво, но ни денег, ни инструментов для их исполнения у нового правительства нет. И не будет", – считает он.

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Автор сравнил ситуацию с тем, что происходило в Греции, где популисты пришли к власти на фоне самой настоящей экономической катастрофы. И им нужны были деньги для спасения страны и собственного спасения. По мнению Портникова, Европа может пойти путем "укрощения строптивых" и в этот раз.

"Итальянские популисты приходят к власти на фоне экономического подъема. Однако даже одна их системная ошибка может привести к тому, что подъем сменится спадом и крахом. А денег для спасения Италии у ЕС попросту нет. Италия – не Греция, ее экономика – одна из самых больших в Европе", – добавил он.

Журналист также допустил вариант ссоры популистов между собой, которая закончится досрочными выборами, которые дадут шанс системным политикам и началу исправления ошибок.

"Но перед этим безответственные популисты все же успеют наломать дров. Конечно, эти "дрова" мы увидим не только во внутренней политике, но и во внешней", – подчеркнул он.

Портников напомнил, что в обеих партиях не скрывают своих симпатий к Кремлю: "Лига" – партнёр "Единой России", а её лидер Маттео Сальвини перед парламентскими выборами заявил, что Италии было бы лучше, если бы ее лидером был бы Путин. А в "Движении пяти звезд" выступали за отмену санкций против России.

"Так что опасности я бы не стал преуменьшать. В Италии сегодня к власти приходят самые настоящие враги единой Европы. И отнюдь не друзья Украины", – заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 мая будущий премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил состав нового правительства.