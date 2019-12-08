Россия – союзник? Военные США удивили неожиданным заявлением: опрос

Согласно опросам, 46% американских военнослужащих и членов их семей считают Россию союзником США.

Об этом сообщает "Голос Америки". Авторы опроса предполагают, что положительные взгляды на РФ могут быть "обусловлены республиканцами, которые отреагировали на положительные отзывы президента Трампа о России".

"Российские попытки ослабить Запад с помощью бесконечной информационной кампании, возможно, начали приносить плоды. Под ударом оказались американские военнослужащие. Хотя большинство американцев по-прежнему считают Москву одним из главных противников США, результаты нового соцопроса дают основания предположить, что эта точка зрения начала меняться, особенно среди американских военнослужащих и членов их семей", – говорится в сообщении.

Отмечается, что по итогам второго ежегодного исследования, 46% военнослужащих и членов их семей сказали, что рассматривают Россию как союзника. При этом в целом среди жителей США такой точки зрения придерживаются только 28%.

Представители оборонных ведомств и спецслужб рассказали, что Россия пытается воздействовать на американских военных с помощью изощренной кампании влияния, которая началась как минимум в 2017 году. Целью была попытка повлиять на исход промежуточных выборов в ноябре 2018 года.

Цель РФ, говорят собеседники, заключалась не столько в попытке изменить результаты голосования, сколько дезинформировать американских военных с той целью, чтобы они более благосклонно смотрели на Россию и на ее действия в будущем.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что сенаторы США в дальнейшем продолжат поддерживать Украину в противостоянии гибридным угрозам со стороны РФ.

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