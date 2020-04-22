Врачи вскрыли тела жертв COVID-19, результаты шокировали

Исследователи из Гамбурга и Базеля (Германия) провели вскрытие тел пациентов, которые умерли от коронавируса COVID-19. Результаты оказались шокирующими.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

В Университетском госпитале Базеля вскрыли 20 тел, среди которых преобладали мужчины. У всех была гипертония, большая часть страдала сильно выраженным ожирением. Также у большинства были возникшие ранее повреждения коронарных сосудов, треть пациентов страдала диабетом, пишет "ИноПресса" со ссылкой на немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

sueddeutsche.de

Медики также изучили повреждения легочной ткани. "Воспаление легких было у наименьшего числа пациентов. Под микроскопом мы увидели тяжелое нарушение микроциркуляции в легких", – отметил профессор Александр Цанков.

По его словам, это значит, что кислородный обмен больше не функционировал. Этим объясняются трудности во время искусственной вентиляции легких: пациенту можно давать сколько угодно кислорода, он просто больше не будет переноситься дальше.

В свою очередь судмедэксперт Клаус Пюшель из Университетской клиники Гамбург-Эппендорф провел вскрытие тел 65 пациентов, умерших от коронавируса. Он уточнил, что у всех пациентов были перенесенные ранее заболевания.

"Доклад, направленный в управление здравоохранения Гамбурга, совпадает с некоторыми выводами, сделанными в Базеле. Например, в том, что у большей части умерших имелись сердечные заболевания. Согласно докладу, у 55 из 61 пациентов, обследованных в Гамбурге, были "ранее перенесенные сердечно-сосудистые заболевания", то есть гипертония, инфаркт, атеросклероз и другие проблемы с сердцем. 46 людей перенесли заболевания легких. У 28 имелись повреждения других органов, например, почек, печени или трансплантированных органов. 16 человек страдали деменцией, у других был рак, сильно выраженный лишний вес или диабет", – пишет издание.

В мире пока мало проводится системных исследований о вскрытии тел людей, которые скончались от коронавируса. В конце марта врачи Университетской клиники Пекина представили данные, полученные в результате вскрытия 29 тел. Они подчеркнули, что вирус поразил не только легкие, но и иммунную систему и другие органы. В научном журнале Lancet патологоанатомы из Цюрихского университета сообщали о признаках того, что вирус вызвал тяжелые воспаления кровеносных сосудов в различных органах. Они изучили двух умерших людей и одного выжившего. Это может объяснять, почему умирали и пациенты, не нуждавшиеся в искусственной вентиляции легких.

Издание подчеркивает, что попытка ответить на спорный вопрос о том, умирают пациенты от вируса или от сопутствующих заболеваний, предпринимается лишь в докладе Пюшеля. У 61 из 65 умерших в качестве причины смерти был обозначен Covid-19. У остальных четырех вирусное заболевание не было причиной смерти.

Цанков из Базеля назвал это различие "академическим". "Если у меня рак и мне осталось жить полгода и меня сбивает машина, это не уменьшает вину водителя", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ожирение может стать дополнительным фактором риска заразиться коронавирусом COVID-19. Диетологи пояснили, что чем выше индекс массы тела, тем выше вероятность получить сердечно-сосудистые патологии или диабет второго типа.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!