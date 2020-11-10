Врачи в Италии призвали ввести локдаун: могут умереть 10 тысяч человек за месяц

Алексей Титофф Мир 11:05, 10.11.2020 Обновлено: 11:17, 10.11.2020

В Италии призвали ввести национальный карантин (локдаун) в связи с распространением коронавируса (COVID-19).

Такое заявление сделал глава федерации медицинских гильдий Италии Филиппо Анелли, передает ANSA. По его словам, система здравоохранения Италия не справляется с ростом количества новых больных. Медик предупредил, что в стране в течении месяца от болезни могут умереть еще 10 тысяч пациентов.

Отметим, что ранее правительство Италии ввело трехуровневую систему локальных ограничений, согласно которому регионы Калабрия, Ломбардия, Пьемонт и Валь-д'Аоста перешли в режим жесткого карантина.

В таких зонах закрыты торговые заведения и рынки. Также запрещен выезд за пределы города, за исключением потребностей в работе или состояния здоровья.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии из-за высокого уровня заболеваемости COVID-19 и большого количества госпитализированных перегружена система больниц.

Ранее в Италии ввели из-за COVID-19 комендантский час и частичный локдаун.

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Мир

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