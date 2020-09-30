Врачи пожаловались на долгосрочный COVID-19: страдают от симптомов по полгода

В Великобритании немало врачей по-прежнему страдают от коронавирусной инфекции, хотя у многих прошло уже шесть месяцев после того, как они ее подхватили. При этом ни один из них не был госпитализирован после заражения.

Десятки медиков, пострадавших от "длительного COVID-19 ", написали о своей борьбе с болезнью, заявив, что ответственные органы должны оказывать большую поддержку всем больным. Их признания опубликовало издание Daily Mail, добавив, что это вызывает тревожные вопросы о долгосрочных последствиях вируса.

"Все месяцы страдали плохим здоровьем – карьера приостановлена, общественная жизнь законсервирована, а семейная жизнь – это тень того, чем она была. Именно этот личный опыт побудил 39 врачей, пострадавших от "длительного коронавируса", написать совместное письмо с призывом оказать дополнительную помощь пострадавшим от инфекции", – говорится в сообщении.

Издание подчеркнуло, что это не те люди, которых оставили бороться за жизнь на аппарате искусственной вентиляции легких. Ведь у некоторых поначалу практически не было никаких симптомов COVID-19, и никого из них не нужно было госпитализировать.

Сейчас же эти медики больше страдают от симптомов пост-коронавируса, чем во время заражения. Большинство ранее были здоровыми молодыми людьми, а теперь они не знают, поправятся ли когда-нибудь полностью.

Одни врачи признались, что едва могут ходить – они настолько истощены, а их мускулы слабы. Некоторые потеряли способность вспомнить то, что с ними происходит за день, или поддерживать беседу. У других развилась опасная для жизни аллергия или хроническое головокружение.

Специалисты отмечают, что формального определения продолжительного коронавируса не существует, хотя некоторые определяют его как симптомы, длящиеся более трех месяцев.

"Если длительный COVID-19 затронет 10 процентов населения, как показывает одно исследование, и мы никогда не поправимся – перейдем от экономически активного состояния к долгосрочному бездействию и неспособности работать, то даже если вы удалите элемент человеческих страданий, это то, что политики должны принять во внимание", – написал в письме анестезиолог Джейк Суетт.

Британские медики подчеркнули, что любой, у кого есть признаки коронавируса, должен лечиться от инфекции, даже если у них нет положительного результата теста. Они также чиновников призвали к созданию универсальных клиник, где медицинские работники могут получить опыт лечения стойких симптомов COVID-19

Ниже приводим признания 9 из 39 британских врачей, которые подписались в письме по поводу "длительного коронавируса":

Анестезиолог из больницы Королевы Елизаветы в Кингс-Линн, 32-летний Джейк Суетт признался, что из-за COVID-19 у него возникает сильная одышка при малейшем ускорении ходьбы.

"Я ходил в спортзал три или четыре раза в неделю. Теперь должен спланировать, как мне удастся обойти Sainsbury's (крупная сеть супермаркетов в Великобритании. – Ред.). Мне так тяжело дышать, что нужно подвести машину к входной двери и медленно обойти магазин... Прошли месяцы, а я все еще задыхаюсь, у меня регулярное учащенное сердцебиение и волны усталости. В одну минуту все в порядке, а потом это как щелчок пальцев – и я чувствую непреодолимое желание спать", – рассказал он.

Консультант-радиолог в больнице Антрим в Северной Ирландии, 49-летняя Катрина Дайнан сказала, что ее симптомы начались с ужасной боли в горле.

"Одна из теорий заключается в том, что COVID-19 повреждает нервы. У меня были и другие проблемы – странное онемение одной ступни. Я также не могу сосредоточиться и мне нужно проводить в постели гораздо больше времени. Впервые в жизни у меня появилась аллергия... Я не могу уделять детям столько внимания, сколько мне хотелось бы, и очень скучаю по своей работе", – написала она в письме.

38-летнюю Натали Макдермотт, преподавателя клинической практики Королевского колледжа Лондона, при COVID-19 направили к неврологу, "который думает, что у нее воспаление спинного мозга".

"За последние месяцы были времена, когда думала: "Что со мной происходит?" Фактически, я вернулась к работе через пару недель. Затем у меня снова поднялась температура, появились странные боли в ногах, суставах, возникло онемение. До этого при ходьбе я всех обгоняла, а теперь все обгоняют меня. Мои мышцы не обладают той силой, к которой они привыкли... Коронавирус бывает не только легким или тяжелым. Есть также такие люди, как я, которые не ходят в больницу, которые оказываются где-то посередине. Нам срочно нужны дополнительные исследования в этом направлении", – поделилась врач.

Впервые заболев коронавирусом, 41-летняя Сара Бернс, врач общей практики из Саутгемптона, была прикована к постели около трех недель.

"Мне сказали, что может пройти еще шесть-девять месяцев, прежде чем я вернусь к своей прежней физической силе. Подписала письмо, потому что, как врачи, считаю, что у нас мощный голос. Но это не только для нас: нам необходимо повысить осведомленность всех, у кого давно есть COVID-19, ведь некоторые из них не смогут ориентироваться в системе так, как мы", – пояснила медик.

Коронавирус изменил жизнь 40-летней Тани Нортридж, врача общей практики в Брикстоне, которая заболела в марте и вернулась к работе всего через две недели, а позже ушла.

"Раньше я была постоянно в движении и трижды в неделю пробегала иногда до восьми миль (примерно 12 км. – Ред.), играла в теннис и справлялась с 12-часовым рабочим днем, а также заботилась о своих детях. Теперь не могу пройти более 200 метров, не чувствуя усталости и головокружения. Не могу бегать, водить детей в парк и даже долго разговаривать по телефону, чтобы у меня не заболела голова, не могу делать вертикальные упражнения", –рассказала она.

Гепатологу в больнице Адденбрук в Кембридже, 40-летней Грейс Долман пришлось бросить работу из-за COVID-19.

"Когда в марте у меня начался кашель, хотя я не чувствовала себя плохо, меня отправили домой с работы. А к десятому дню я даже не могла есть, не переводя дух. Вернулась к работе в мае, но к тому времени, когда приходилось добираться до палаты, я уже была измотана. Однажды от физических усилий при переходе из палаты в палату я почти расплакалась. В конце июня бросила работу", – откровенно рассказала она.

Судебный психиатр Национальной службы здравоохранения Великобритании, 48-летняя доктор Дженни Джадж трижды пыталась, но не смогла вернуться к работе после того, как переболела коронавирусом.

"Как будто мой мозг в тумане, и я ничего не могу обработать... У большинства людей COVID-19 недолго, но нам срочно нужно начать отслеживать тех, у кого он есть", – подчеркнула врач.

Врач-консультант по профессиональным заболеваниям Манчестерского университета, 52-летняя Клэр Рейнер была настолько ослаблена вирусом, что до недавнего времени ей требовались лица, осуществляющие уход за немощными людьми, чтобы помочь с основными бытовыми потребностями.

"Я чувствую боль в груди и задыхаюсь, если прохожу хотя бы минимальное расстояние. Попробовала покататься на велосипеде, но не хватило сил нажимать на педали... Когда увидела все остальные подписи на письме, это было довольно эмоционально. Мы всего лишь верхушка айсберга пострадавших", – рассказала она.

Ученый-генетик из Национальной службы здравоохранения Великобритании, недавно вышедший на пенсию 61-летний Ян Фрейлинг сказал, что семь месяцев спустя диагностирования у него коронавируса, он все еще не поправился.

"У меня периодическая глубокая одышка – даже при малейшем напряжении – учащенное сердцебиение, мои мышцы кажутся вялыми, а мозг затуманен. Также появляется тошнота, синдром раздраженного кишечника и гипогликемия – когда я внезапно чувствую, как резко падает уровень сахара в крови, оставляя меня слабым и дрожащим. Тогда есть влияние на психическое здоровье. Я чувствую себя хрупким", – признался он.

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