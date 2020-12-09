Врачи обнаружили возможную причину вспышки загадочной болезни в Индии

Индийские врачи нашли вероятную причину вспышки загадочной болезни на юге страны, во время которой 450 человек были госпитализированы, один умер.

Они обнаружили свинец и никель в образцах крови пострадавших, пишет Reuters со ссылкой местные власти штата Андхра-Прадеш. Смерть одного из них расследует команда врачей.

Специалисты отметили, что высокий уровень свинца в крови может стать причиной нарушений развития мозга, нервной системы и жизненно важных органов, в частности, сердца и легких.

Первые случаи болезни зарегистрировали в городе Элуру в субботу, 5 декабря. С жалобами на симптомы, не связанные с любым известным заболеванием, в городские больницы обратились 45 человек. Они жаловались на судороги, внезапную потерю сознания, тошноту и припадки.

За следующие выходные, 6 и 7 декабря, были госпитализированы более 140 человек. По данным на 8 декабря, их количество возросло до 450. Известно, что болезнь поразила более 300 детей.

Один пациент, 45-летний мужчина, скончался от сердечного приступа.

Никаких инфекций, в частности коронавирусной, в пробах крови пациентов не обнаружили, заявила министр здравоохранения штата Андхра-Прадеш Алла Кали Кришна Шринивас.

Официальные власти Индии исключили загрязнение воды или воздуха в качестве причины вспышки.

Федеральный депутат Нарасимха Рао заявил, что, по мнению правительственных медицинских экспертов Индии, наиболее вероятной причиной болезни могут быть ядовитые хлорорганические вещества.

Точную причину загадочной болезни ученые назовут после тщательного изучения.

Также образцы крови больных отправлены специалистам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Город Элуру, где произошла вспышка странной болезни, на карте Индии google.com.ua

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в начале ноября в Нигерии в штате Дельта 15 человек умерли от загадочной болезни за две недели. Жертвами стали люди в возрасте от 18 до 25 лет.

Специалисты заявили о том, что есть подозрение на вирусную геморрагическую лихорадку или даже наркотическую интоксикацию как причину смерти жертв.