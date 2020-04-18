Врачи назвали болезни-предвестники рака

Юрий Сергиенко Мир 02:45, 19.04.2020

Врачи из Японии обнаружили связь между рядом инфекционных заболеваний и развитием онкологии.

Они изучили сведения о здоровье более 48 тысяч человек и ежегодные показатели гриппа, гастроэнтерита, гепатита и пневмонии с 2005 по 2012 годы. Результаты исследования опубликованы в журнале Cancer Immunology Research.

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Онкология может развиваться в воспалительной среде, которая вызвана воздействием химических канцерогенов, хроническими или генетическими заболеваниями, нарушениями работы иммунной системы и распространением инфекций, рассказала сотрудница Высшей школы медицины Киотского университета Японии Синако Инаида.

Исследователи обнаружили, что пациенты с раком желудка ранее страдали от пневмонии, с гематологическим раком – от гепатита, с раком яичек – гриппом.

По словам Инаиды, если определенный орган был поражен инфекцией, то не обязательно будет развиваться рак именно этого органа.

Правда исследователи не обладали полной информацией о воздействии окружающей среды, образе жизни и генетике пациентов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ближайшие 30 лет могут умереть миллионы онкобольных детей в возрасте до 14 лет. Это произойдет, если не будет глобальных инвестиций в сферу медицинской помощи.

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