Врачи мира за мир — как чтят память о погибших от ядерных взрывов

Во вторник, 6 августа, в мире чествуют память погибших в результате ядерной бомбардировки Японии в 1945 году. Чтобы противостоять использованию ядерного оружия, был основан День "Врачи мира за мир".

OBOZREVATEL подготовил информацию об ужасном событии, которое произошло 74 года назад и унесло сотни тысяч жизней.

Тагедия в городе Хиросима abc.net.au

Когда произошла трагедия

Во время Второй мировой войны, 6 августа 1945 года бомбардировщик США сбросил ядерную бомбу на город Хиросима, а 9 августа – на город Нагасаки. Таким образом Штаты хотели избежать длительных военных действий и ускорить окончание войны.

В результате ядерного взрыва погибли около 70 тысяч жителей Хиросимы и 60 тысяч – Нагасаки. Количество погибших от полученных травм и радиации на конец 1945 года составляла около полумиллиона человек.

Ядерная атака на города Хиросима и Нагасаки – единственный случай в истории по применению такого вида оружия.

espreso.tv

Как мир чтит память о погибших

Чтобы чтить память погибших в ядерной атаке, в 1980 году во Франции был основан День "Врачи мира за мир".

Дата трагедии в Хиросиме, память о погибших людях и отваге медиков на поле военных действий – стали причиной создания скорбного дня, который в очередной раз будет напоминать человечеству, что может произойти от рук самого человека, какие трагедии разворачиваются в связи с созданием ядерного оружия и оружия вообще.

Бумажный журавлик-оригами символ памяти о жертвах library.gov.ua

Символ памяти о погибших в результате трагедии

Символом жертв ядерной бомбардировки стал бумажный журавлик-оригами. Началу истории послужила болезнь 12-летней Садако Сасаки, которую она получила в результате одного из тех трагических взрывов. Так, девочка верила, что преодолеет лейкемию, если сложит тысячу журавликов-оригами. Однако болезнь была сильнее, Садако успела сделать лишь 644 птички. Памятники девочке установлены в разных уголках Японии и даже в США.

Как сообщал OBOZREVATEL, появилось уникальное видео из Хиросимы до ядерной атаки США.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся