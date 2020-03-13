Власти Китая направили в Италию чартерный самолет с медицинским персоналом для помощи в борьбе с коронавирусом.

Как сообщает издание La Repubblica, он приземлился в аэропорту Фьюмичино 12 марта. На борту была команда из девяти врачей – шести мужчин и трех женщин во главе с вице-президентом Красного Креста Китая Ян Хуйчуаном и профессором сердечно-легочной реанимации Лян Цонганом.

Это реаниматоры, педиатры, медсестры и деятели, которые руководили коронавирусной ситуацией в Китае. Это третья команда из Китая, которая отправилась на помощь в страны с высоким уровнем заражения коронавирусом. Первые две были отправлены в Ирак и Иран.

Врачи из Китая приехали в Италию для помощи в борьбе с коронавирусом repubblica.it

Кроме того, из Шанхая в Италию также отправили несколько тонн медицинской помощи.

Как отметил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, многие министры других стран также вызывались помочь Италии.

"Это то, что мы называем солидарностью. Мы не одиноки. В мире есть люди, которые хотят помочь Италии", – отметил он.

Как сообщалось, договоренность об отправке бригады медиков в Италию была достигнута в ходе телефонного разговора министров иностранных дел КНР Ван И и Италии Луиджи Ди Майо, которая состоялась накануне.

"В случае необходимости китайская сторона готова направить в Италию медицинские бригады для оказания помощи в борьбе с эпидемией", – сказал тогда Ван И.

Отметим, в Италии, по состоянию на вечер 12 марта, насчитывалось более 15 тысяч инфицированных и более 1 тысячи умерших от коронавируса.

Карта распространения коронавируса:

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению западных СМИ и украинского Совета нацбезопасности и обороны, смертельный коронавирус COVID-19 мог быть создан в китайской лаборатории.

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